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勤崴5月6日掛牌上櫃 採競價拍賣新制底價106.15元

2019-04-15 10:30經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電小金雞勤崴國際(6516)專注在電子地圖、導航軟體及提供車聯網雲端服務，預訂5月6日掛牌上櫃，將採取競價拍賣；這次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為106.15元，另外20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.3倍為上限，因此承銷價暫定為138元。

競價拍賣從4月15~ 17日止，底價以4月9日前興櫃有成交的30個營業日其成交均價簡單算術平均數之7成為其上限，勤崴將競拍底價敲定為每股106.15元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

勤崴國際將自4月23日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.3倍為上限，因此暫定為每股138元。

勤崴國際以高精細的3D圖資、即時交通大數據及智能化導航功能，提供即時更新行車路況、查詢附近停車資訊等多元功能，來帶領車主迎接車聯網時代的來臨，並打破傳統車機的限制，透過雲端大數據的運算即時偵測路況為駕駛規劃最佳路線。

展望未來，勤崴國際的車聯網服務將開啟智能汽車的新時代，未來從交通導航、汽車服務、生活旅遊到影音娛樂的應用程式都能在車上提供，延伸多元車主服務與建構車聯網加值應用服務產業鏈，引領國內產業升級。勤崴國際在車聯網的完整布局，對於進軍百億車聯網市場深具信心，未來將可創造更多市場商機，打造精彩自駕生活。

車聯網雲端服務
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