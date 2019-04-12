真好玩去年EPS 2.33元 創歷史新高

2019-04-12 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



興櫃股遊戲商真好玩（8491）今日公布去年財報及今年第一季營收報告，2018年合併營收達17.2億元，年增12.51%，稅後純益0.58億元，每股純益2.33元。而今年首季營運動能持續發威，營收達6.3億元，年增41.7%，雙雙創下歷年新高紀錄。

董事長周玄昆表示，真好玩近兩年改變思維及營運模式，藉由大數據分析模式精準計算各遊戲產品可帶來的營收利益，且透過指標監控降低其風險性，在可被預測、可被控制的情況下，選擇符合其獲利模型的遊戲產品推出，並不斷複製其成功經驗，透過多款可獲利的產品貢獻，確保公司的利潤收益。

真好玩去年正式將「獲利模型」移植海外，在韓國地區發行武俠手機遊戲「검은강호」(譯名:劍是江湖)，不到二周便迅速成為第一家在韓國暢銷排行前十名的台灣發行商，更加驗證真好玩的「獲利模型」成功模式及海外發行強勁實力。真好玩也於今年趁勢進攻韓國，於昨(10)日推出「엘:리마스터」(譯名:翅膀:Remastered)，持續擴大韓國市場戰績。

展望後市，真好玩今年上半年持續落實「台灣市場穩定成長、港澳市場獨立深耕、日本市場積極突破、韓國市場持續擴大」的運營目標。透過大數據營運分析，4月預計於台、港、日、韓等地區推出5款符合獲利模型遊戲的產品，替第二季營運動能添柴火。

除了「엘:리마스터」(譯名:翅膀:Remastered)外，真好玩已於月初在台灣推出可愛魔幻類型遊戲《森之起源》，甫上市即入選iOS與Google Play精選遊戲推薦，並擠入Google Play營收排名第20名，昨(10)日則推出3D開放劇情式的MMORPG《傾城之戰》。而港澳地區，日前也第一次嘗試單獨推出動漫可愛的冒險遊戲《勇者與龍之森》，近日更將於日本推出3D戰爭策略遊戲《三國Warrior》等多款產品。