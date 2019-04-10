餐飲集團Q1營收出爐 這家表現超亮眼

2019-04-10 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



餐飲集團公布第1季財報，其中又以瓦城泰統（2729）3月營收3.9億元、年增20.88%，首季營收12.5億元、年增16.92%表現最亮眼。

雖每年3月逢春節、228連假後消費熱力趨緩，瓦城依舊繳出營收雙位數成長成績。瓦城表示，緊接著4月「清明連假」與5月「母親節檔期」的消費熱力，可望拉抬整體來客數，推升另一波營收成長高峰。

此外，瓦城自第2季起加速推進展店，包含旗下瓦城、大心、時時香各主力品牌將齊步拓點，目標再展六家店，其中大心更計畫配合通路與商圈特性推出新型態店，延續展店與營運動能。

依瓦城年度展店策略，今年除計畫推出一至兩個新品牌，並開設25至30家新門店。

王品公布3月營收13.4億元，年增3.32%，首季營收42.1億元，年增3.28%。

王品表示，近年逐步嘗試「泛中餐」菜式，已經逐漸看見深耕的成績，「沐越」、「青花驕」加速邁開展店步伐、持續推升業績，達成單店獲利的初期目標，為王品的中餐佈局增添信心。

漢來美食3月營收2.95億元，年增5.87%，首季營收10.48億元ㄝ年增7.04%，單月、單季均創歷年同期新高。

漢來美食表示，營收創新高主因受惠去年度展店效益，由於台中及台北大直名人坊業績均順利達標，去年中台南開幕的上海湯包分店營收表現更是十分優異，加上第1季是餐飲消費旺季，在新市府上任後，餐飲相關活動暢旺，消費氛圍熱絡，更有助推升漢來美食營收。

興櫃餐飲集團乾杯3月營收2.57億元，年增13%，首季營收7.83億元，年增8%。展望4月，乾杯表示，繼「老乾杯北京王府中環店」插旗北京後，創始品牌「乾杯燒肉居酒屋」也將進駐北京時尚地標北京太古里商場，於4月下旬試營運，持續為營收成長增添動能。