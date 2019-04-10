中光電3月營收回溫 首季季減22%

2019-04-10 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中光電（5371）今（10）日公告3月業績，在兩大產品事業群營運成長下，合併營收約40.98億元，月增35%，年減14%；累計今年第1季合併營收112.74億元，受到淡季及農曆年假工作天數減少影響，季減22%，年減9%。

中光電表示，影像產品3月整體出貨量約6.2萬多台，月增17%；由於SSI固態光源及高階機種出貨比重拉高，使得平均出貨單價月增24%，帶動3月合併營收月增44%，達11.79億元。累計首季影像產品約20.5萬台，年減36%。

節能產品部分，中光電指出，3月因原廠委託設計代工（ODM）產品出貨回溫，以及電子專業代工製造服務（EMS）生意同步成長，合併營收18.51億元，月增26%，其中EMS生意營收約10.79億元，月增23%；ODM產品營收則約7.35億元，成長34%。3月整體出貨量約329.5萬片／台，月增16%。

總計首季，中光電節能產品營收約54.32億元，受到傳統淡季與工作天數減少影響，較上一季及去年同期分別減少14%及7%。出貨量則約1,001萬片／台，季減14.5%，並較去年同期減少11.5%。

展望4月，中光電預估影像產品4月出貨量，將較3月略減，節能產品出貨量則將與3月相當。中光電同時宣布，預計在4月30日下午2時30分舉辦今年首季線上法說會，屆時將公布今年第1季財報，並說明108年第2季之營運展望。