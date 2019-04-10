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網家首季業績告捷 較去年成長12.3%

2019-04-10 16:35經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）今（10）日公告3月合併營收30億元，年增12.2%；累計第1季合併營收92億元，年增12.3%。網家表示，受惠初春賞花郊遊人次增，且手機品牌新機上市買氣攀升，帶動網購運動休閒、食品周邊、通訊等商品業績成長；服務優化亦促進業績增長動能。

此外，網家旗下PChome購物加速調整行動購物使用介面，未來也將持續大規模行動購物改版。近期加入「街口支付」行動支付服務，達成六大支付系統在線提供金流服務，拓增國人消費便利性，在金流完整布局下，大幅帶動3月行動購物整體業績，成長超過40%，挹注營運動能爆發性成長。

網家銷售表現不俗，今年首季也分進合擊展開跨境合作，與日本樂天集團簽訂策略聯盟。未來將拓展各種營運層面，強化網站服務利基，全新結盟模式可望為整體銷售帶來新氣象，成為強勁的營運能量。近期也加入現金回饋網ShopBack服務，提供無上限返利限時促銷，且配合聯名卡最高可獲得34.5%返利，替營運添成長動能。

網家表示，今年將持續以開放的態度，跳脫傳統銷售模式，專注於擴大消費服務，與跨領域、跨產業之外部企業合作，打造電商產業的創新商業模式。

網家行動購物
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