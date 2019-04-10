上市櫃3月營收公布倒數計時 環球晶等32家創歷史新高

2019-04-10 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



上市櫃公司公布3月營收進入倒數計時階段，依規將在今（10）日晚間12點公布完成，其中，截至目前為止，有975家公告，占比56%，在工作天期較上月增加、下游客戶開始拉貨等有利因素中，有環球晶（6488）、中美晶等32家公司的3月營收寫下單月歷史新高紀錄。

上市櫃公司將在今日公告完成3月營收，截至目前，已有975家公司提前公布，當中，藥華藥營收年成長58.12倍，幅度最大，三豐月成長21.02倍，表現最佳；而營收較上月成長的有矽統、美律等870家，占比約89%，主因係擺脫2月農曆年長假等因素干擾，再加上下游客戶回補庫存等需求浮現；當中，月成長幅度逾五成的有280家。

年成長的則有易華電、聯詠等481家，占比49%，成長幅度逾五成的有58家。

而年、月同步成長的公司則有仁寶、英業達、中壽、宏碁、台達電、佳世達、金寶、GIS-KY、TPK-KY、泰金寶-DR、臻鼎-KY、群光、正崴、中美晶、全家、聯成、豐泰與欣興等443家。

在近千家提前公告3月營收的公司中，有得力、大統新創、美亞、世豐、六暉-KY、為升、六角、信邦、零壹、鈊象、雙鴻、泰碩、崧騰、昇達科、閎康、鼎翰、邦特、明基醫、中裕、安克、緯軟、台半、中美晶、日揚、聯嘉、環球晶、易華電、醫揚、慧智、昇陽半導體、瑞穎與大國鋼等32家寫下歷史新高。