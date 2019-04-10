親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

墜海的日本F-35A戰機是國內組裝初號機 飛行員生死不明

上市櫃3月營收公布倒數計時 環球晶等32家創歷史新高

2019-04-10 14:17經濟日報 記者周克威╱即時報導

上市櫃公司公布3月營收進入倒數計時階段，依規將在今（10）日晚間12點公布完成，其中，截至目前為止，有975家公告，占比56%，在工作天期較上月增加、下游客戶開始拉貨等有利因素中，有環球晶（6488）、中美晶等32家公司的3月營收寫下單月歷史新高紀錄。

上市櫃公司將在今日公告完成3月營收，截至目前，已有975家公司提前公布，當中，藥華藥營收年成長58.12倍，幅度最大，三豐月成長21.02倍，表現最佳；而營收較上月成長的有矽統、美律等870家，占比約89%，主因係擺脫2月農曆年長假等因素干擾，再加上下游客戶回補庫存等需求浮現；當中，月成長幅度逾五成的有280家。

年成長的則有易華電、聯詠等481家，占比49%，成長幅度逾五成的有58家。

而年、月同步成長的公司則有仁寶、英業達、中壽、宏碁、台達電、佳世達、金寶、GIS-KY、TPK-KY、泰金寶-DR、臻鼎-KY、群光、正崴、中美晶、全家、聯成、豐泰與欣興等443家。

在近千家提前公告3月營收的公司中，有得力、大統新創、美亞、世豐、六暉-KY、為升、六角、信邦、零壹、鈊象、雙鴻、泰碩、崧騰、昇達科、閎康、鼎翰、邦特、明基醫、中裕、安克、緯軟、台半、中美晶、日揚、聯嘉、環球晶、易華電、醫揚、慧智、昇陽半導體、瑞穎與大國鋼等32家寫下歷史新高。

營收中美晶環球晶
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

緯軟3月營收 攻頂

2019-04-09 23:21

雙鴻3月營收 創高

2019-04-09 23:20

六角3月營收+42％ 締新猷

2019-04-09 23:18

全家 3月營收+8％

2019-04-09 23:18

IC設計新血 鈺太5月上旬上櫃

2019-04-09 14:32

3月營收報喜 矽晶圓雙雄齊奔紅

2019-04-09 14:32

首季營收／群聯季減7.68% 但看好Q2補庫存

2019-04-09 14:32

久陽Q1營收 創歷年同期新高

2019-04-09 14:31

環球晶、中美晶3月營收亮眼 矽晶圓股轉強

2019-04-09 11:56
看更多

熱門文章

這四家上市櫃公司財報有問題 恐面臨下市櫃

2019-04-09 18:00

外資連七買 捧台股「雙王」

2019-04-09 23:27

31家公司 3月業績攻頂

2019-04-10 00:34

經濟解析／台股驚驚漲的五大題材

2019-04-09 14:52

台股造市 擬設小額交易平台

2019-04-10 00:22

手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫

2019-04-10 09:36

低基期生技 盤面熱點

2019-04-09 23:17

英業達3月營收月增66.7% 創歷年同期新高

2019-04-09 17:29

新光金體質轉佳 3月底每股淨值回升至14.25元

2019-04-09 19:45

蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格

2019-04-10 12:27

今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39

壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好

2019-04-10 10:30

雙鴻3月營收 創高

2019-04-09 23:20

中信金Q1獲利減幅縮至個位數 優於預期

2019-04-09 22:04

雙鴻業績爆發 3月營收創新高

2019-04-09 18:15

台股再創反彈新高 權證爆量相挺

2019-04-09 15:25

緯軟3月營收 攻頂

2019-04-09 23:21

太景、藥華藥 新藥收穫豐

2019-04-09 23:17

3月營收／仁寶、英業達 創同期新高

2019-04-09 23:20

台積電3月營收797億元年減23.1% Q1達成財測目標

2019-04-10 13:46

和鑫、牧德 四檔錢景佳

2019-04-09 23:27

塑料看漲 國喬、台苯進補

2019-04-09 23:24

中國面板產能釋出 台系供應鏈看旺

2019-04-09 16:11

國巨3月營收月增13% 優化產品組合迎接第2季

2019-04-09 18:55

3月營收／友達+17.4% 群創+13.4%

2019-04-09 23:20

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

玉晶光 2月每股淨損0.28元

2019-04-09 23:21

慧洋現增 可能不執行

2019-04-09 23:24

鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績

2019-04-10 09:08

3月營收／宏碁、華碩 業績升溫

2019-04-09 23:20

宸鴻營收3月年增43% 首季優於預期

2019-04-09 17:24

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07

彩晶3月合併營收12.06億元 月增36.9%

2019-04-09 18:03

分析師：大同內外資系統買盤持續進場 一舉越過月線

2019-04-09 18:42

美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39

台達電 亞系外資目標價喊到195元

2019-04-10 11:17

台北權證講座／胡立陽：權證投資 掌握四心法

2019-04-09 23:29

基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52

連2個月衰退後 華映3月營收大增175.8%

2019-04-09 21:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top