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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

授權激勵！基亞夥伴Oncolys股價漲翻天

2019-04-10 13:20經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

基亞（3176）的日本新藥開發夥伴Oncolys（東證代號4588），自8日宣布旗下共同開發的溶瘤病毒抗癌新藥OBP-301，以逾500億日圓授權給羅氏（Roche）子公司中外製藥後，8、9兩日股價漲幅已經漲逾42%，今天繼續漲停。

Oncolys昨（9）日股價收在2,565日圓，單日鎖在漲停板，漲了500日圓，今（10）日迄台灣時間午間為止，仍繼續漲停、未出現報價。近兩日來，基亞的股價也同樣受到投資人追捧，9日直接跳空漲停，買單掛逾20萬張，今天一開盤也還有15萬張買單，買氣強勁。

日本的股市交易規則與台灣略有不同，假如買進、賣出的比率過於懸殊，等同漲停或跌停，則在盤中暫時不會出現報價，其做法是，電子交易暫時停止，改以人工撮合，因此即使有成交，報價也不會出現。

日本股市的漲跌停限制，並非以百分比，而是以股價金額來區分，譬如，100日圓以下的個股，單日漲跌限制是30日圓，而股價7萬到10萬日圓的個股，則單日漲跌限制是1.5萬日圓。

8日，Oncolys在東證掛牌的股價已經漲了17.87%，第二天又漲了24.21%。Oncolys的股價8日已經突破2,000日圓大關，來到2,065日圓，依據日本規範，2,000到3,000日圓之間股價的個股，漲跌限制是500日圓，因此Oncolys於9日收盤後的報價則來到2,565。

假設今天Oncolys股價仍鎖在漲停直到收盤，則股價將來到3,065日圓，明天若繼續漲停，依規定3,000到5,000日圓股價的個股，漲跌限制在700日圓，則Oncolys的股價在周五前有機會突破4,000日圓。

日本股市漲跌限制（翻攝網路資訊，單位：日圓）
日本股市漲跌限制（翻攝網路資訊，單位：日圓）
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