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中華電養金雞 勤崴國際最快5月掛牌上櫃

2019-04-09 16:26經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電旗下上市櫃艦隊將再添生力軍，專注在電子地圖、導航軟體及提供車聯網雲端服務的領導廠商勤崴國際 （6516）今（9）日舉行上櫃前業績發表會，這次辦理現金增資3,338張，預計掛牌股本將提升至3億元，最快將在今年5月掛牌上櫃。

勤崴國際2007年12月26日成立，主要法人股東為中華電，主要產品為提供電子地圖、導航軟體及車載系統、系統整合服務、電子商務及其他的銷售業務，應用範疇涵蓋網路、行動裝置、車輛電子及地理資訊系統（Geographic Information System，GIS）專案等領域。

勤崴國際在國內電子地圖市占率高達七成，圖資授權給Google等業者，並深耕建置全台3D地圖，透過與微軟合作的雲端技術，分析長年累積的交通大數據，建置出全台最完整的路況資訊平台。

勤崴國際表示，配合汽車與通訊技術的發展，以高精細的3D圖資、即時交通大數據及智能化導航功能，提供即時更新行車路況、查詢附近停車資訊等多元功能。

此外，還可輕鬆播放KKBOX及加值影音內容，提供客戶智能駕車體驗；車主可以透過聯網同步更新地圖資料，改善駕駛人使用一般導航器與車載系統需定期回原廠更新圖資的不便。

透過車聯網，車用戶能透過網路即時偵測路況為駕駛規劃最佳路線，也能獲取來自政府單位公開資訊和大量樂客導航王用戶的回報，以提供駕駛各類行車資訊，如目前路況狀況與預測、停車空位資訊顯示等，甚至是規劃路線所在地的天氣狀況都可以透過車聯網平台即時取得。

勤崴國際2016~2018年度營業收入分別為2.85億元、2.91億元及3.32億元，分別較前期成長2.11%及14.26%。展望未來，車聯網服務是整合圖資、大數據分析、軟硬體應用廠商及電信服務商所形成的車聯網生態系統，將因此開啟智能汽車新時代，未來從交通導航、汽車服務、生活旅遊到影音娛樂的應用程式都能在車上提供。

勤崴國際表示，從自駕車所需的高精度地圖、車聯網平台與加值服務到未來自駕車的決策系統應用軟體等，將一次滿足所有自駕生活需求；迎向即將爆發的車聯網時代，勤崴國際在車聯網的完整布局，對進軍百億車聯網市場深具信心。

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