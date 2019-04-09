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中華電養金雞 勤崴科技掛牌前法說會

2019-04-09 15:48聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

中華電信集團轉型跟小金雞計畫一起動起來，繼精測、是方之後，勤崴即將掛牌，勤崴科技掛牌前法說會，董事長柯應鴻率團隊亮相。

即將轉為上櫃的勤崴，資本額約2.67億元，主要業務是電子地圖、導航軟體及車載系統的研發與銷售、地理資訊相關的系統整合服務及電子商務等，擁有精密的圖資系統，更積極投入3D自駕地圖，將扮演未來台灣及中華電信發展車連網及自駕車關鍵角色。

勤崴科技掛牌前法說會，董事長兼總經理柯應鴻（中）率經營團隊亮相 。記者林俊良／攝...
勤崴科技掛牌前法說會，董事長兼總經理柯應鴻（中）率經營團隊亮相 。記者林俊良／攝影
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勤崴科技掛牌前法說會，董事長兼總經理柯應鴻致詞 。記者林俊良／攝影
勤崴科技掛牌前法說會，董事長兼總經理柯應鴻致詞 。記者林俊良／攝影
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中華電信電子商務精測
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