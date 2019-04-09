環球晶、中美晶3月營收亮眼 矽晶圓股轉強

2019-04-09 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓大廠環球晶（6488）公布3月營收，在長約比重高的情況下，單月營收再創歷史新高，同時，今年第1季營收也是單季歷史次高表現，今（9）日受到環球晶、中美晶等矽晶圓廠3月營收優於預期表現，盤中相關個股價也同步走強。

環球晶及母公司中美晶3月合併營收同步再創新高，其中，中美晶3合併營收達62.92億元，月增16.9%；環球晶3月合併營收56.67億元，月增19.9%，由於單月營收表現優於預期，今日盤中矽晶圓個股股價走揚，其中，中美晶盤中股價漲逾一度逾7%，而環球晶及台勝科盤中也一度上漲約4%，合晶漲幅則約在1至2%之間。

以單季來看，環球晶第1季合併營收155.91億元，較上季微幅減少0.2%，年增 12.09%，由於環球晶長約比重高，受惠合約價持續走揚下，雖然單季營收較上季略減，但仍寫下歷史次高成績。

對於第2季展望，先前環球晶董事長徐秀蘭即指出，由於市場仍存在貿易戰等不確定性，第2季營運仍有壓，目前看來，價格上並沒有太大的修正壓力，但預期出貨量也不易明顯增溫，預估第2季出貨量將與第1季持平。

不過，進入下半年之後，由於市場庫存去化也將到一個段落，再加上產業需求可望回升，因此，目前包括多數矽晶圓業者及市場法人機構都預期，下半年矽晶圓產業可望優於上半年表現。

此外，今年以來仍有新長約客戶與環球晶洽談，已有新長約陸續簽訂，第2季仍可望有新的長約可以完成簽約，目前客戶端需求主要為8吋晶圓較多。

在新產能方面，環球晶韓國新廠目前按照進度進行，明年上半年會如期完工，該廠已簽訂了五年以上的長期合約，也與其他的長約一樣，都有收取預約訂單金額，訂單數量以及價格都已經敲定。