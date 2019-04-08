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邑錡第1季營收1.61億、年增50.6％ 創歷年同期新高

2019-04-08 15:53經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

縮時攝影機大廠邑錡(7402)今(8)日公布3月合併營收5,475萬元，已連續六個月改寫歷年同期新高記錄，年增22.9％；今年第1季合併營收1.61億元，年增50.6％，創歷年同期新高；創新ODM、自有品牌擴大接單將帶動未來的營運。

邑錡表示，受惠創新ODM業務今年兩大億元級客戶訂單貢獻，雖然3月新客戶因產品零件更換使得部分訂單遞延，但維持提升單一客戶訂單金額，擴大客戶基礎等策略不變，持續耕耘培植潛在億元級ODM客戶訂單契機，第1季整體出貨表現保持強勁成長力道。

自有品牌業務方面，近兩年旗下Brinno品牌推出多款縮時攝影、數位電子貓眼等新品，隨著全球行銷推廣，擴大產品應用領域，並強化品牌經銷業務布局，帶動第1季Brinno品牌銷售表現較去年同期成長42％，挹注第1季營收創歷年同期新高。

邑錡表示，隨著億元級客戶數的增加，不斷優化合作ODM供應鏈，有效發揮生產經濟規模，助益優化創新ODM業務的穩健獲利能力，同時積極擴大自有品牌Brinno市場占有率，在完善Brinno品牌產品全球布局，及新產品陸續上市下，可望創造新一波成長動能。

展望今年第2季，邑錡指出，看好旗下雙業務在新客戶、新產品效益的持續發酵、升温，有助整體營運表現的強勁動能；除創新ODM業務目前在手訂單無虞，部分遞延訂單將在第2季陸續出貨，有機會推升整體業務銷售表現更上層樓。

另外，持續擴大自有品牌OBM業務銷售表現，深耕建築工業市場，積極推動市場汰舊換新商機，陸續拓展縮時攝影多元應用需求開發，帶動未來產品銷售表現持續攀升。

邑錡表示，考量營運資金充沛與財務體質健全，董事會決議2018年擬配發每股1.2元現金股利，將經營成果與全體股東共享。

ODM邑錡營收
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