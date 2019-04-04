茶飲業雙雄擴大海外版圖 營運吃補

2019-04-04 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



時序進入第二季，茶飲產業也逐漸邁向旺季，加上持續開拓據點，法人估，茶飲股營收可望逐季走揚至第三季。六角（2732）今年將強勁成長，公司預期，印尼總店數上看300家，澳洲有望達成150店家數，菲律賓也將步入百店行列；加上與中國杭州瑞里股權戰略合作，今年六角旗下全品牌，全球店家數可望在上半年超過2,500家。雅茗-KY（2726）今年年初集團總店數即衝破千家，預計年底淨營運門店數增加兩成，有望推升加盟權利金、原物料收入以及整體營收。

六角受惠「Chatime日出茶太」國際運營，全球授權的展店模式，品牌知名度大開，在印尼、澳洲已成立超過100家店，加上管理物料銷售見長，為六角集團帶來豐沛的權利金及原物料銷售收入。法人表示，隨著氣候轉暖，茶飲市場消費旺季到來，加上六角持續在海外擴增版圖，有利營運一路走升至第三季。

市場看好，六角去年「Chatime日出茶太」的國際布局將帶來明顯助益，並預期在完成品牌汰弱留強，且閉店費用已於去年全數提列後的零包袱情況下，藉由調整體質，可望使獲利成長率高於營收成長率。另外，六角持股74％、以餐食為主的王座國際，旗下四大餐食品牌在過去兩年大舉展店，已達一定經濟規模，今年新品牌「勝牛」將是展店重心。

雅茗-KY今年品牌發展聚焦「快樂檸檬」，市場發展聚焦海外市場；同時，除了中國以外，快樂檸檬海外門店升級已從菲律賓開始，預計今年會完成一半的店舖重新裝修。此外，外帶茶飲搭配外送，已成新零售下的新常態，雅茗-KY也以多元化行銷模式，強化與阿里巴巴集團口碑、餓了嗎及其他各方平台合作。