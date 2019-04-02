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牧德科技今天轉上市 早盤漲逾3%

2019-04-02 11:12聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

AOI(光學自動檢測) 設備廠牧德科技今天由OTC 轉上市掛牌交易，牧德科技董事長汪光夏上午與總經理陳復生出席掛牌儀式。牧德上市後資本額仍為4.26 億元。自2011年上櫃以來，牧德的獲利表現都屬於績優生，2018年更是大賺逾3個股本。股價早盤衝上453元，漲幅逾3%。

牧德科技董事長汪光夏（左三）上午與總經理陳復生（左二）、證交所董事長許璋瑤（中）...
牧德科技董事長汪光夏（左三）上午與總經理陳復生（左二）、證交所董事長許璋瑤（中）及出席來賓一起擊鼓慶祝。記者徐兆玄／攝影
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牧德科技董事長汪光夏（右）上午與總經理陳復生（左）出席掛牌儀式。記者徐兆玄／攝影
牧德科技董事長汪光夏（右）上午與總經理陳復生（左）出席掛牌儀式。記者徐兆玄／攝影
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牧德科技董事長汪光夏（左）上午在證交所董事長許璋瑤（右）的陪同下出席掛牌儀式。記...
牧德科技董事長汪光夏（左）上午在證交所董事長許璋瑤（右）的陪同下出席掛牌儀式。記者徐兆玄／攝影
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