鎖定虛實整合商機 松果購物宣布結盟Ocard

2019-04-01 09:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）子公司松果購物今（1）日宣布策略結盟「Ocard顧客經營管家」，打造線上線下串聯互通商機。松果表示，Ocard的「饗樂生活必備點數Ocoin」，即日起將可兌換松果購物線上購物金，達到跳脫通路限制的點數虛實互通，帶動線下擴散、線上兌點折抵消費的新興生活消費趨勢，也為松果購物打入全民生活圈再下一城。

Ocard致力於提供實體店家會員暨顧客經營行銷系統，結合大數據分析及AI，助店家精準刺激消費帶來回流。目前用戶數350萬，超過上千間實體品牌用戶，包含古拉爵、添好運、開丼、海壽司等餐飲品牌，去年底推出Ocoin建立點數共享平台，品牌點數可直接折抵消費或兌換好禮，市場點數流通價值截至目前超過10億元。

松果董事長郭家齊指出，看到Ocard為實體商店注入數據及AI運用，與松果對數據及科技運營法則不謀而合，期望透過本次合作串起線上線下的跨通路合作，不僅讓線下消費點數可以兌換線上購物金，達到全生活圈的營造，同時也期望未來針對虛實數據、客製化廣告及品牌商店端有交流互助的可能性，齊推動全通路零售互利共好的商業流通模式。

「虛實整合已是零售趨勢。」郭家齊進一步表示，當無差別支付的時代來臨，推進點數經濟逐漸改變大眾的消費模式，亦成為商業互通快速擴充市場的一大利器，從過去的貼紙蒐集到現在的數位點數，不單是載具進化的革命，更是生活體驗的新升級，