鎖定虛實整合商機 松果購物宣布結盟Ocard
創業家兄弟（8477）子公司松果購物今（1）日宣布策略結盟「Ocard顧客經營管家」，打造線上線下串聯互通商機。松果表示，Ocard的「饗樂生活必備點數Ocoin」，即日起將可兌換松果購物線上購物金，達到跳脫通路限制的點數虛實互通，帶動線下擴散、線上兌點折抵消費的新興生活消費趨勢，也為松果購物打入全民生活圈再下一城。
Ocard致力於提供實體店家會員暨顧客經營行銷系統，結合大數據分析及AI，助店家精準刺激消費帶來回流。目前用戶數350萬，超過上千間實體品牌用戶，包含古拉爵、添好運、開丼、海壽司等餐飲品牌，去年底推出Ocoin建立點數共享平台，品牌點數可直接折抵消費或兌換好禮，市場點數流通價值截至目前超過10億元。
松果董事長郭家齊指出，看到Ocard為實體商店注入數據及AI運用，與松果對數據及科技運營法則不謀而合，期望透過本次合作串起線上線下的跨通路合作，不僅讓線下消費點數可以兌換線上購物金，達到全生活圈的營造，同時也期望未來針對虛實數據、客製化廣告及品牌商店端有交流互助的可能性，齊推動全通路零售互利共好的商業流通模式。
「虛實整合已是零售趨勢。」郭家齊進一步表示，當無差別支付的時代來臨，推進點數經濟逐漸改變大眾的消費模式，亦成為商業互通快速擴充市場的一大利器，從過去的貼紙蒐集到現在的數位點數，不單是載具進化的革命，更是生活體驗的新升級，
Ocard首波選定松果為策略合作夥伴，奧理科技執行長陳逸生期許，能透過Ocoin加入高速成長中的電商市場，成為活絡商機放大價值的起跑點。他也說，Ocard讓小型店家到連鎖通路都能用最低成本及時間打造一套屬於自己的會員系統，結合大數據及精準熟客再行銷有效經營顧客，並透過Ocoin放大點數價值來提升游離客經營成效，讓點數的「蒐集」和「使用」融入在消費的各個環節。
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