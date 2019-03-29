緯穎上市帶動熱潮 這幾檔興櫃股等著掛牌

2019-03-29 14:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



緯穎（6669）掛牌上市引發競價拍賣及申購熱潮，且一度凍結逾643億元資金，中籤率僅1.54%，統計上半年仍有多檔興櫃股將掛牌上市櫃，且近期將掛牌的興櫃股中不乏高價股，包括雍智、勤崴、禾聯碩等，都是股價超過百元的興櫃股，引來投資人關注。

緯穎上市承銷時的競價拍賣，最高得標價達450元，競拍得標加權平均價格349.32元，約為競拍底價215.65元的1.62倍；公開申購價248元，吸引超過25萬人參與，在過程中凍結逾643億元資金，中籤率僅1.54%，掛牌上市後股價持續走高。

緯穎上市也讓投資人關注興櫃好股的存在，根據統計，預計在今年上半年掛牌上市櫃的興櫃股約還有8~9檔，其中也不乏百元以上的高價股，IC測試載板廠雍智去年合併營收6.48億元，每股純益5.94元，累計今年前二個月營收1.3億元，年增21.6%。

雍智預計4月23日上櫃掛牌，競價拍賣4月1～3日舉辦，底價每股65.22元，4月9日開標，今日興櫃盤中成交價格123.5元；勤崴、鈺太、萬年清等3檔興櫃股預計在4月間舉辦掛牌前業績發表會，勤崴布局車聯網商機，今日興櫃盤中成交價格達205元。

家電大廠禾聯碩去年營收53.26億元，今年業績目標優於去年，可望在第2季掛牌上市，今日盤中成交價134.15元；台生材、騰輝電子-KY、泰金投控、台康生技也在積極準備掛牌中。