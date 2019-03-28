元太去年每股賺2.32元 近八年最佳

2019-03-28 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今（28）日公告財報，去年第4季單季合併營收37.33億元，稅後純益8.71億元，每股純益（EPS）0.77元；累計全年合併營收142.09億元，稅後純益26.14億元，EPS為2.32元，獲利為2011年以來最佳。

元太表示，去年電子紙本業業績未達成長目標，主要原因為電子書閱讀器（eReader）業務未如預期，電子紙筆記本（eNote）於智慧教育、數位學習手寫市場，則較2017年成長並持續正向發展。

電子紙看板（Signage）業務方面，元太指出，因全球各地均積極落實永續智慧城市政策，公司持續與生態圈夥伴共同於歐美、日本、上海與台北建置電子紙智慧公車站牌的示範點，其中，於台北市已完成包括捷運台北101站、捷運中正紀念堂站（勞保局）等12個試營運站點的設置。

元太表示，採用電子紙的智慧公車站牌，以電子紙低耗電特性，結合太陽能供電系統即可運作，因此，適合設置於電力線路鋪設不易且建設成本較高的地區，如城郊與山區。

透過即時與大眾交通系統連線的電子紙智慧公車站牌，顯示最新公車班次、路線、氣候與公共訊息，讓大眾生活更加連結與便利。

在全球零售商加速數位轉型的趨勢下，元太於電子紙貨架標籤（ESL）應用長期耕耘與投入，業務去年穩定成長，目前除了超市賣場、商店等零售場域導入電子紙貨架標籤，也持續擴大電子紙於多元商業場域的應用。

包括ACeP先進彩色電子紙受日本伊勢丹百貨採用，以全彩電子紙廣告看板宣傳商場活動，並與聯經出版公司合作，於以未來書店概念重新開幕的「聯經書房．上海書店」，導入電子紙應用。

元太指出，聯經書房．上海書店導入13.3吋與6吋電子紙顯示器，以智慧無紙化的解決方案，顯示熱門書籍的評論推薦。藉以電子紙無背光源的顯示特性、以及類似紙張的視覺效果，打造無光源干擾的未來閱讀環境。

展望今年上半年，元太表示，電子書閱讀器產品朝大尺寸發展，電子紙筆記本持續成長，公司將致力降低軟性基板成本並推出標準化產品，提供客戶更有價格競爭力的方案，以擴大市場需求。

IoT應用方面，電子紙貨架標籤受歐洲與中國市場成長帶動，物流應用則聚焦於新興物流發展趨勢的市場需求，在整體產品組合比例中，IoT產品的比重將大幅成長。

此外，元太也將持續投入彩色、軟性、無電池解決方案的技術研發，開發領先市場應用的新產品，拓展物聯網時代的各項智慧新應用。