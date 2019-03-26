親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

酒駕零容忍破功？警方的科學證據「科學」嗎？

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

飼養老鼠專家樂斯科 上櫃蜜月行情甜

2019-03-26 11:21經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

隨著生技研發產業發展愈來愈成熟，實驗用的老鼠飼需求量增加，飼養實驗用的老鼠專家樂斯科（6662）3月26日上櫃掛牌，掛牌價36.8元，早盤股價一路衝高，最高來到54.4元，漲幅達47.8%。

樂斯科董事長陳振忠看好國內生技產業長期發展動能，從美國政府支持新藥研發的態度來看，有利生技產業基本面發展，長期對於實驗用老鼠需求量增加，樂斯科也擴大國內的飼養佈局；另外，東協市場的生技研發也開始起飛，商機才剛興起，也會加快印度泰國等市場佈局。

樂斯科2018年前三季稅後純益為4,785萬元，獲利年增率80%，每股純益為1.96元。該公司也是全球最大實驗用鼠CRL公司技術授權的專業實驗動物生產公司，從事無特定病原等級實驗動物之生產。

陳振忠指出，實驗用鼠隻飼養及銷售需求量增加，今年4月開始包括國家生技研究園區、長庚研究中心都已經開始運作，相關的實驗用動物需求會增加，樂斯科4月開始營收也會有較明顯的成長。

另外，樂斯科 2015 年即前往印度設廠，陳振忠表示，印度原本就是學名藥等相關的發展很有名的地區，對於實驗用的老鼠需求量也是不斷增加，是潛力很大的市場，而且印度對外資限制少，算是東協市場中，對外資相對友善的地區，目前已經有一個廠，今年會擴大飼養規模，考量到地緣需求，未來打算在印度加蓋兩座廠，第二座已買好3萬坪的土地，已經在進行建廠評估，第三座廠會在印度新德里，也已經著手評估。

樂斯科3月26日上櫃掛牌，掛牌價36.8元，早盤股價一路衝高，最高來到54.4元...
樂斯科3月26日上櫃掛牌，掛牌價36.8元，早盤股價一路衝高，最高來到54.4元，漲幅達47.8%。記者／黃淑惠攝影
分享

生技產業印度

相關新聞

麥格理初評緯穎 目標價喊上536元

2019-03-26 03:05

美時營收 三年內拚300億

2019-03-25 23:23

騰輝將上市 承銷價60.06元

2019-03-25 23:21

晶焱每股純益7.58元 寫四項新高

2019-03-25 23:19

洗廁所可以很驕傲！清潔公司信實集團明年上櫃

2019-03-25 19:09

中光電董事會通過 配發3.5元股利

2019-03-25 18:30

家登案遭判天價 律師：宜重視專利價值判準

2019-03-25 14:23

家登專利案利空 股價倒地

2019-03-25 14:20

家登跌停反應專利判賠利空衝擊 法人：不影響台積電

2019-03-25 12:31

騰輝-KY 4月17日上市 採競價拍賣新制 底價52.68元

2019-03-25 10:01

家登專利案敗訴 股價跌停

2019-03-25 09:56
看更多

熱門文章

市場波動大 金管會：希望金融業少發現金股利

2019-03-25 11:30

逐筆交易擬真平台上線 大立光、台積電被買上漲停

2019-03-25 16:58

中鋼今決定配息每股1元 為103年來最佳數字

2019-03-25 14:08

國泰金好威 帳上虧千億變賺錢

2019-03-26 00:22

法人緊抱股 強勢

2019-03-25 23:28

台股活水來了！台塑四寶配息1,586億

2019-03-26 00:45

中鋼擬配現金股利 普通股1元、特別股1.4元

2019-03-25 13:56

台泥秀股利 水泥股神氣

2019-03-25 14:20

麥格理初評緯穎 目標價喊上536元

2019-03-26 03:05

合庫金股利分派結果出爐 股息殖利率近4%

2019-03-25 18:05

緯創獲利靚 股息1.5元

2019-03-25 23:21

台積電市值蒸發1815億台股跌159點 三大法人賣超62.8億

2019-03-25 15:04

漢唐超大方 配息10元

2019-03-25 23:20

緯創去年EPS 1.76元 配現金股息1.5元

2019-03-25 18:21

永大獨董再桿日立 陳世洋：資產重估後絕不止65元

2019-03-25 11:53

連接線材廠 抗跌

2019-03-25 23:28

洗廁所可以很驕傲！清潔公司信實集團明年上櫃

2019-03-25 19:09

誠美材危機 明基材、力特吸買盤

2019-03-25 14:20

緯創法說 聚焦印度新廠iPhone布局

2019-03-25 14:22

台泥財報、股利好威 帶動水泥類股一枝獨秀

2019-03-25 12:04

外資提款 蘋概三王市值掉2,300億

2019-03-25 23:58

誠美材產線狀況 影響面板價格走勢

2019-03-25 12:03

誠美材風暴 恐吹亂面板業

2019-03-25 14:20

劉尚志談家登案：有一重大爭點 有待上級法院釐清

2019-03-25 18:19

明基材、力特可望受惠轉單效應 股價逆勢大漲

2019-03-25 11:59

台塑四寶將發出股息1,586億元 相當於台股1.5天成交量

2019-03-25 17:39

家登案遭判天價 律師：宜重視專利價值判準

2019-03-25 14:23

「要省不能省股東」 台塑四寶股利配發率75％

2019-03-26 00:44

寶成去年EPS 3.63元

2019-03-25 23:22

家登跌停反應專利判賠利空衝擊 法人：不影響台積電

2019-03-25 12:31

台股守穩年線下跌159.59點 收10,479.48點

2019-03-25 13:47

晶焱每股純益7.58元 寫四項新高

2019-03-25 23:19

美時營收 三年內拚300億

2019-03-25 23:23

緯創2018年EPS為1.76元 2014年以來新高

2019-03-25 18:51

台光電去年每股賺5.48元 配息3.8元

2019-03-25 14:31

元大金董事會通過 擬配發現金股息0.9元

2019-03-25 18:39

今日台股盤前重點掃描

2019-03-26 07:25

逐筆交易擬真平台 上線實測

2019-03-25 14:20

去年每股純益／裕隆1.39元 裕融9.27元

2019-03-26 00:40

日立收購永大拉高至每股65元 獨董陳世洋：根本就心虛

2019-03-25 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top