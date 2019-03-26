飼養老鼠專家樂斯科 上櫃蜜月行情甜

2019-03-26 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



隨著生技研發產業發展愈來愈成熟，實驗用的老鼠飼需求量增加，飼養實驗用的老鼠專家樂斯科（6662）3月26日上櫃掛牌，掛牌價36.8元，早盤股價一路衝高，最高來到54.4元，漲幅達47.8%。

樂斯科董事長陳振忠看好國內生技產業長期發展動能，從美國政府支持新藥研發的態度來看，有利生技產業基本面發展，長期對於實驗用老鼠需求量增加，樂斯科也擴大國內的飼養佈局；另外，東協市場的生技研發也開始起飛，商機才剛興起，也會加快印度泰國等市場佈局。

樂斯科2018年前三季稅後純益為4,785萬元，獲利年增率80%，每股純益為1.96元。該公司也是全球最大實驗用鼠CRL公司技術授權的專業實驗動物生產公司，從事無特定病原等級實驗動物之生產。

陳振忠指出，實驗用鼠隻飼養及銷售需求量增加，今年4月開始包括國家生技研究園區、長庚研究中心都已經開始運作，相關的實驗用動物需求會增加，樂斯科4月開始營收也會有較明顯的成長。