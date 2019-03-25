洗廁所可以很驕傲！清潔公司信實集團明年上櫃

2019-03-25 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



洗廁所的行業也要上興櫃，而且預計明年上櫃，顛覆一般人對行業的想法。信實保全公司董事長陸耀祖把清潔業務做到極致，不只要讓二度就業的清潔人員擁有尊嚴，還要更努力搶下世界最乾淨機場的冠軍，讓台灣還要更驕傲。

最近興櫃即將掛牌的一家信實保全公司股票代號6721，27日登錄興櫃，參考價35元，資本額2億元，去年營收17.73億元，去年上半年的每股稅後盈餘2.27元。雖然說是保全，但清潔業務占營收超過8成，物業管理只有7%，其餘才是保全監控與水電空調維護。雖說是保全公司，但卻與一般派遣公司較類似，不同的是員工納編，全數納保，藉由待遇的穩定，提高服務品質，公司員工平均年齡超過54歲。

不過負責的場域包括台灣的四座機場，高鐵、台鐵以及科學園區的清潔與維護管理，幾乎進入台灣的門面掌握在信實手中，機場乾不乾淨，尤其是廁所的整潔，決定國際旅客對台灣的印象。

即使桃園國際機場遭遇過淹水、爆管等尷尬的場景，但2018年卻獲得英國Skytrax服務評比，世界最乾淨機場第四名，輸給日本羽田機場、新加坡樟宜機場等。對於這樣的評比，陸耀祖坦白說，要再突破並不容易。因為桃園第一、第二航廈建築物確 實較為老舊，先天條件不利，只能努力做到最好，但要挑戰全世界最乾淨的機場可能要等到三航廈完成才有機會。

相對於一般清潔公司多半採用派遣人力，陸耀祖認為只有提供更好的環境，更多的尊重，才能獲得雙贏的局面，這也是信實積極申請上櫃的背景因素。3,700人的公司，雖然年齡層高，但能享有保障、擁有年終獎金，宣示公司肯定大家的努力，一起讓生活和環境獲得提昇，企業的經營就更具意義了。

公司3,700個員工中，850人集聚在桃園機場，在大量的旅運人工來來往往，信實採用大量的自動機具取代人力，原本八個人工作一天的量，可以一個機台一小時完成。大部分的人力集中到廁所，完整的SOP確保廁所沒有臭味、乾淨、不濕滑、用品補充完備、洗手台整潔等等。乾淨的廁所宣示生活水準與公共衛生習慣經得起檢視，這也是信實保全極為重視的。

陸耀祖說，清潔業務雖然是公司的大宗，但未來要擴展物業管理的事業比重，將清潔管理、保全、維電維護與行政業務總合為多元服務，也將西進切入中國物業管理，這個產業還有相當大的空間，可以更深入生活，創造更多元的業務。