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劉尚志談家登案：有一重大爭點 有待上級法院釐清

2019-03-25 18:19經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

家登(3680)與美商英特格(Entergris)在晶圓傳送盒的專利訴訟，遭台灣智慧財產法院一審判決敗訴，家登須支付英特格9.8億元賠償金。

國內科技法律權威，台灣科技法學會理事長、交通大學科技法律學院榮譽講座、兼任教授劉尚志指出，這個案子有一個重要的損害賠償爭點，有待上級法院釐清。

家登被控侵權的光罩產品「毛利」共6.5億元，由於法院認定是故意侵害，因此，乘上1.5倍，總賠償額度近10億元。

劉尚志認為，這是以被告的「利益」為損害賠償計算的基礎，然而，一個企業獲得利潤的來源，可能因為製造程序控管優良、材料成本低，銷售管道與財務運作良善等，不完全是使用專利技術所獲致的成果，如果把毛利全部歸之於專利侵權的賠償，豈非誇大了專利的貢獻？

劉尚志說，我們也可以想像，兩個規模不對等的公司發動專利侵害訴訟，被告的得到的利益與原告失去的利益必然不一，將被告的所得利益全部歸之於原告，不是太高就是太低，豈不是喪失了損害賠償「填補」權利人的本旨？

此外，將被告的利得全部作為損害賠償的額度，基本上是個懲罰的概念，剝奪侵權人所得到的全部好處，然而在我國專利法下，已經另外設有懲罰性的賠償，也就是家登此次另外乘上1.5倍的原因。如果同時將被告的全部利益剝奪，又乘上懲罰性的倍數，豈不剝了被告好幾層皮？

因此，我國專利法第97條第一項第二款「得依侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償，應該要估算專利對產品的貢獻度，也就是特定專利對於科技進步的成分，才不至於讓專利的評價不當擴大。

劉尚志表示，計算專利貢獻度，至少有兩個原因，一則如上所述，避免將所有被告的努力都歸給於專利，二來則是專利的技術價值應該在於該專利的進步性。

劉尚志表示，我們常說專利的創新是站在巨人的肩膀上往前看，也就是「巨人」是指社會上已有由多數人貢獻而累積的技術能量，專利權人則更進一步有所貢獻，因此，有了國家賦予的排他權限。如此，專利權人的貢獻及其應得的報酬，主要在其所增進的創新部分，也就是專利對侵權產品所增加的貢獻。

沒有這專利，侵權人也可以生產光罩產品，只不過沒有專利所擁有的技術優勢，因此，不計算專利貢獻度，無異把前人的創新累積與專利權人的貢獻全部加在一起，成為損害賠償的額度，這是不合理的。

反之，如果專利所增進的創新價值，是被告能夠銷售產品的關鍵因素，則專利貢獻的評價自然可以提高。這些在實務上，都可以找到相對應的計算方法。

至於此案的「故意侵害」，法院的判斷，應該是基於兩造公司早於民國104年有侵權糾紛，法院當時已經認定家登侵害專利，然而家登持續生產相關產品，甚至在第二次訴訟時繼續生產製造。

此一觀點符合劉尚志的「從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展」 研究報告上所述，最容易被法院認定故意侵害的兩點理由，一則是家登在接獲本次訴訟通知前已經知悉專利的存在，二則接獲侵權通知後仍繼續生產製造，其他廠商也宜多加留意。

家登光罩

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