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勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

佐登-KY明星商品BA-5熱銷 將在大陸上市

2019-03-25 16:16經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

佐登-KY（4190）搶攻夏日美白市場，今舉辦新品發表會，自行開發的全新美白產品「白金密集煥白系列」亮相，主打添加高科技原料「Caritas JD®槐花異黃酮多酚」，可保濕、抗過敏、精準淡斑、深層斷黑。公司表示，「Caritas JD」目前已申請台灣、中國及德國等市場六專利。

美容保養產業，新品往往是業績最佳催化劑。佐登-KY表示，去年中推出自行研發生產的高單價頂級抗老保養產品「BA-5 肌密抗皺原液」，採用新研發的專利成份BA-5，甫上市就賣超過10,000支，搭配推出抗老新課程「肌因彈潤課程」也顯著帶動業績，BA-5肌密抗皺原液熱銷缺貨，目前追加訂貨20,000支。近期該產品將在中國大陸上市，可望帶動當地業績。繼BA-5之後，今年研發團隊有鑑於空汙問題日漸嚴重，加速肌膚老化速度，因此以「純淨抗污染概念結合美白」為出發點，主打夏日美白市場。

佐登-KY積極整併加盟店轉為直營店，使有效會員大幅成長至18萬人。公司表示，將持續開發更多新原料、新配方、新產品，以滿足會員需求。此外，佐登妮絲也開始與醫美診所合作，會員可依皮膚保養需求調整，將原購買療程更換為其他升級療程，同時在生美、醫美療程與產品中進行轉換輪替搭配，可提升會員滿意度與黏著度。

佐登-KY表示，今年將全力拓展銷售通路，採虛實通路並進，包括兩岸店商電商，台灣開架、藥妝店、寶雅店中店、國際通路等，增加品牌能見度及來客數。首波「白金密集煥白系列」將與 MOMO電商獨家合作，推出網路獨家組合。

佐登妮絲美白電商

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