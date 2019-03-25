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CCL廠商騰輝4月17日掛牌上市

2019-03-25 12:20經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

利基型銅箔基板廠騰輝電子國際集團股份有限公司(以下簡稱騰輝電子，6672)訂於4月17日掛牌上市，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為52.68元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限，承銷價暫定為60.06元。

競價拍賣從3月26日起至3月28日止，底價係以3月21日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而騰輝電子將競拍底價敲定為每股52.68元，並依投標價格高者優先

競拍興櫃

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