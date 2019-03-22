首例！日本長照機構善友控股 擬來台掛牌

2019-03-22 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



首例！日本生技醫療領域公司善友控股（Sanga Holdings）今（22）日宣布，在擴充亞洲市場的考量下，透過中信證券的邀請，下一步擬來台掛牌，最快在後（2021）年，在台上市櫃。

善友控股成立於2012年，為日本長照醫療品牌元氣集團一員，提供居家照護，居家護理、長照中心、短期入住療養、養老院、失智老人照護等多元老人照顧服務業務。

善友控股代表取締役神成裕介表示，期望透過台灣資本市場擴大規模，近一步拓展中國大陸等市場，構築符合東亞東南亞各國民情的養老機構，成為亞洲長照龍頭，未來則不排除透過併購方式，持續擴大營運規模。

在併購規劃方面，善友控股表示，目前積極搶進大陸市場，另外，台灣則有多個長照機構正在洽談中，希望很快有好消息，另外，東南亞市場目前也已經續有著墨，為了迎來全球高齡化社會，東南亞市場已經開設多樣機構，