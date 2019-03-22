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德意志迷思？破滅中的「德式競爭力」經濟神話

MLB／唯一訪台經驗 一朗手傷相挺921賑災義賽

智冠去年每股賺3.7元 四年來新高

2019-03-22 10:14經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

遊戲大廠智冠（5478）去年受惠Mycard本業穩健成長，旗下子公司營運轉佳下，合併營收55.52億元，稅後純益4.61億元，年增10.48%，每股純益（EPS）3.70元，創近四年來新高。同時，董事會決議每股擬配發2.2元現金股利。

智冠2018年度起，因適用IFRS國際財務報導準則第15號公報，旗下數位點數MyCard業務之營收認列由總額認列改採淨額認列，如還原總額法認列，則2018年全年自結合併營收為159.12億元，年增1.92%。

智冠集團深入數位遊戲、網路行銷媒體及金融科技三大事業領域發展，去年獲利成長主因除了MyCard及網路行銷事業穩健成長，子公司中華網龍去年聚焦經典端遊移植手遊策略，9月推出手遊《吞食天地M》獲得玩家青睞，單季營收貢獻強勁，成功終結連續五年虧損，致全年獲利3,897萬元，年增達162.24%；

而因應未來整體支付市場的發展需要，去年支付子公司簡單行動支付（原智付寶）完成與藍新科技換股合併，集中雙方市場優勢，強化資源整合，去年金流處理交易規模大舉突破成長，有效發揮合併效益、大幅降低認列虧損，在兩大事業體營運效益攀升助力下，帶動智冠去年獲利表現走強。

展望今年，藍新科技、簡單行動支付全力衝刺代收代付與電子支付雙核心，除持續擴大既有代收付業務規模，近期也將推出重點服務「智慧支付平台系統」，整合電子支付、行動支付、電子票證、信用卡等多元支付，並積極導入《ezPay簡單付》電子錢包，全面開啟線下合作通路，搶攻行動支付使用率，推升市場經濟規模與會員成長。

遊戲事業群方面，中華網龍全力擴展海外市場，《吞食天地M》1月已與東南亞知名遊戲營運商ASIASOFT簽訂代理授權合作，即將於東南亞地區展開服務，而近期籌備首發登場的手遊新作《戀愛盒子M》也將同步推出中英文雙版本，昨日已正式開啟封測申請活動，邀請3,000位玩家搶先體驗。

另外，下半年還有備受玩家期待關注的重量級手遊大作《黃易M》蓄勢待發，增添營運動能。遊戲代理部分，遊戲新幹線除穩定經營旗下遊戲產品，也將持續關注各式優質遊戲引進契機，帶來更多樣化的娛樂選擇。

而去年受中國遊戲審核中斷影響，已授權之《武林群俠傳》、《炎龍騎士團》、《天地劫》、《尋秦記》、《吞食天地》與《黃易群俠傳》等多項IP開發計畫將順延至今年陸續推出。

手遊智冠行動支付
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