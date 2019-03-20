永大獨董陳世洋 摃上日本日立

2019-03-20 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



永大獨董陳世洋摃上日本日立，讓外界好奇到底是發生什麼事？

其實，永大經營權之戰，其實一開始是堂兄弟鬩牆，堂兄也是永大前董事長許作立跟堂弟現任永大上海總經理許作名上演搶經營權大戰；今年則演變成兩邊盟友加入戰局，隨著親公司派日本日立大動作進行收購，跟許作名的友好的市場派也開始表達拒絕收購，為搶經營權，兩方人馬愈戰愈激烈。

日本日立請求法院裁定禁止永大召集第一次股臨會訴求

1、召集股東臨時會理由不充分 ─ 永大董事會對所有收購案均充分討論並合法正當表決。

2、召集股東臨時會影響股東應賣之決定 ─ 此舉有可能因全面改選的極端手段，架空公開收購制度，並讓公司與所有股東無端承擔成本。

3、召集股東臨時會損害永大公司之利益 ─ 個別獨董的反制派系行動，卻影響公司正常營運

國內的老牌傳產股最近頻傳經營權大戰，知名電梯大廠永大上演經營權之爭，日本日立、獨董陳世洋正面交鋒。日本日立公告收購永大後，獨董陳世洋認為這個收購案影響股東權益、董事會沒有克盡職責，主動提起4月18日召開臨時股東會，兩方人馬各自表達立場，為了即將到來的股臨會，搶經營權大戰已經提前開打。

在獨董陳世洋認為日本日立收購永大案，不符合股東權益，也認為董事會沒有克盡職責，宣佈主動提起4月18日召開臨時股東會後；昨天日立向法院提假處分，擬禁止4月18日永大獨立董事陳世洋召集股東臨時會。陳世洋也回應表示，認為日本日立提出假處份聲請沒有理由，所以股東臨時會持續召集召開，待收到法院通知再作答辯。

陳世洋針對收購案提出四大疑點：

1. 日立聘請的會計師欠缺獨立性。

2. 正大會計師雖有獨立性，但只出保留意見。

3. 二份價格合理性意見書皆未做常規化調整，以及土地重估。

4. 二份價格會理性意見書對數字及參數的真實性及完整性，皆未提出確信的聲明。

仙拚仙的局面持續上演，戰火也由台面上延燒到台面下，這次的股東會4月18日全面改選6席董事及3席獨董，三方人馬公布的獨立董事提名單也搶破頭，永大公司派、日本日立各提出3名，市場派則提出4名，演變成為10位搶3席的局面。

就這樣的股權變化來看，近期將開始出現收購委託書大戰，於市場派結盟寶佳集團後，持股逼近3成後，如果再加上收購委託書，能掌握的股權有可能會突破5成，市場派在這次股臨會力求翻盤，打算拿到5席過半的董事席次， 如果市場派拿下過半董事席次後，日本日立收購案恐生變數。

市場專家指出，不管是市場派還是公司派大戰，日本日立收購案讓永大經營權之爭變的更複雜，然而4月18日就是最終決戰日，誰能搶下多數席次，誰就能拿下經營權，最終股權多寡，還是會說明一切。

永大主要股東持股概況（資料來源：股市觀測站等匯整，如有誤值請依公告為準）

1. 泛市場派（含otis6.07%、Schindler5.34%、寶佳15%、其他）約29.41%

2. 日本日立 11.62%

3. 許作立4.30%