親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中選會確定！2020總統大選1月11日投票

枋寮街頭驚見「造反救台灣」標語 警方展開調查

永大經營權攻防再起 日立請求法院禁止永大股臨會

2019-03-19 17:24經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

株式會社日立製作所（日立）3月18日向台灣士林地方法院遞狀聲請定暫時狀態處分，請求法院裁定禁止永大獨董於2019年4月18日召集永大機電（永大）第一次股東臨時會，及進行該次股東臨時會之集會。

日立指出，永大獨董陳世洋在今年2月27日發函予永大機電，表達永大董事會決議授權日立全資子公司台灣日立電梯進行公開收購前盡職查核程序，卻否決其他兩家國際電梯業者公開收購盡職查核，其行為有悖於股東權益及董事忠實義務云云。

日立強調，獨董陳世洋從未曾提出「董事會成員違背法令或董事忠實義務」之具體事證， 卻以上述理由提出2019年4月18日召集永大第一次股東臨時會，顯然具有召集程序違法之重大瑕疵。

日立指出，為避免應賣股東權益受損，以及維護永大公司未來穩定的發展，作為主要股東的日立公司有權利透過法律行動，請求法院裁定禁止召集這次的股東臨時會。

日立公司基於以下三個觀點，認為獨董召集股東臨時會理由不充分、影響股東參與應賣之決定，並且損害永大公司利益，正式向法院提出禁止永大股東臨時會申請。

第一召集股東臨時會理由不充分─永大董事會對所有收購案均充分討論並合法正當表決；第二召集股東臨時會影響股東應賣之決定─此舉有可能因全面改選的極端手段，架空公開收購制度，並讓公司與所有股東無端承擔成本；第三召集股東臨時會損害永大公司之利益─個別獨董的反制派系行動，卻影響公司正常營運。

日立表示，為避免前述三點情況發生，致使事態更趨複雜，日立緊急向法院聲請定暫時狀態之處分，盼法院能裁定禁止4月18日股東臨時會之召開，將可能損害降至最低。

股東臨時會日立
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

交友App夯 尚凡辦鄉民法說

2019-03-19 14:37

華研去年報佳績 配現金股利6元

2019-03-19 14:37

明安將獲追單 Q2營運衝

2019-03-18 23:15

桂盟配息4.5元 殖利率3.8%

2019-03-18 23:15

金雨發股利 19年首見

2019-03-18 23:15

台微體新藥臨床進度 超前

2019-03-18 23:14

禾聯碩犀利 配息9元

2019-03-18 23:13

網家 去年每股虧8.49元

2019-03-18 23:13

東元精電瘦身 現金減資30%

2019-03-18 23:13

聯一光 去年每股虧0.59元

2019-03-18 23:11

上月每股盈虧／矽瑪0.23元 優於去年同期

2019-03-18 23:11

沅聖 將發13.1元股息

2019-03-18 23:10

茂迪去年虧損創歷史新高 每股虧12.61元

2019-03-18 19:50

騰輝-KY下季上市 今年獲利添柴火

2019-03-18 14:36
看更多

熱門文章

美林調高國巨評價 目標價升至331元

2019-03-18 23:49

茂迪去年虧損創歷史新高 每股虧12.61元

2019-03-18 19:50

高通報捷 GIS接單看旺

2019-03-18 23:12

外資追捧 台股拚萬一行情

2019-03-19 00:16

外資狂敲 台積、大立光強漲

2019-03-18 23:56

威盛、聯詠 短多點火

2019-03-18 23:17

合庫金去年淨賺160.02億元 歷史新高

2019-03-19 14:34

中國全面調查水泥價格 兩岸水泥股剉咧等

2019-03-19 10:02

中磊配息2.5元 拚三成長

2019-03-18 23:10

啟碁、智邦強勢 四檔俏

2019-03-18 23:23

勤美 去年每股估賺5元

2019-03-18 23:15

元大MSCI A股ETF 擁題材

2019-03-18 23:17

禾聯碩去年EPS 12.13元創新高 擬配息9元、殖利率7.5%

2019-03-18 20:38

雙鴻盤中股價急拉近8％ 散熱族群齊揚

2019-03-19 12:00

南紡增資15億 擴大賣場

2019-03-18 23:14

新iPad問世 觸控雙雄打上蘋果光、TPK強攻漲停

2019-03-19 12:27

蘋果新品亮相 供應鏈驚喜

2019-03-19 14:28

沅聖 擬配發13.1元現金股利

2019-03-18 19:14

就市論勢／5G、多鏡頭族群 吸睛

2019-03-18 23:15

今日台股盤前重點掃描

2019-03-19 07:21

十年磨一劍 勤美翻轉草悟道

2019-03-18 23:15

台灣之星拚5G 諾基亞助陣

2019-03-18 23:13

亞太電、台肥 合攻智慧養殖

2019-03-18 23:13

凱美再出手加碼買同欣電 累積持股已近一成

2019-03-18 19:56

金融股力守 台股小跌0.38點收10,512

2019-03-19 13:51

網家 去年每股虧8.49元

2019-03-18 23:13

比特幣重回4,000美元 挖礦概念股反彈

2019-03-19 11:18

微星 今年出貨拚增10%

2019-03-18 23:12

威剛董事會通過 每股擬配息0.2元

2019-03-18 20:40

億光專利戰 在澳洲勝日亞化

2019-03-18 23:12

禾聯碩犀利 配息9元

2019-03-18 23:13

明安將獲追單 Q2營運衝

2019-03-18 23:15

友訊轉盈 EPS 0.16元

2019-03-18 23:10

東元精電瘦身 現金減資30%

2019-03-18 23:13

COF基板缺料 頎邦易華電股價衝高

2019-03-19 11:46

美林論壇聚焦5G 台揚領軍網通股成亮點

2019-03-19 12:57

金融股挺身而出 指數10500點激戰

2019-03-19 11:45

集保e存摺 登入App抽大獎

2019-03-18 23:17

沅聖 將發13.1元股息

2019-03-18 23:10

蘋果閃電推出兩款iPad新品 觸控雙雄吃補

2019-03-19 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top