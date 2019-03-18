親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

禾聯碩去年EPS 12.13元創新高 擬配息9元、殖利率7.5%

2019-03-18 20:38經濟日報 記者張義宮╱即時報導

興櫃家電大廠禾聯碩 (5283)董事會通過去年財報，每股純益12.13元獲利創下新高，擬配息9元，殖利率7.5%，獲利、配息位居家電業雙料第一。禾聯碩已獲交易所核准上市，預計5月股票將掛牌上市。

現今上市家電業者有聲寶、大同、東元及三洋電四家，有「家電四雄」之稱，第2季加入禾聯碩之後將成為「家電五雄」。禾聯碩己連續兩年EPS均超過一個股本，18日在興櫃均價120.08元，下跌0.92元，是家電業唯一股價站上百元的業者。

禾聯碩18日董事會通過去年財報，去年合併營收53.26億元，稅後純益8.1億元，每股純益12.13元，獲利創新高。董事會決議擬每股配發現金股利9元，以昨天收盤價120.08元計算，殖利率7.5%。

禾聯碩指出，去年營運持續成長，產品邁向以智慧家電為主，連續10年榮獲國家品質肯定的台灣精品獎殊榮，主力產品的液晶顯示器銷售量連續四年領先國內外各大品牌，取得台灣市場銷售量第一名；家用空調產品也連續三年為國產品牌銷售台數第一大。今年均目標在這二項營收主力，維持市場的領先地位。

夏季商品需求即將來臨，禾聯碩強調，近兩年來在標案大放異彩，繼2017年台北世大運選手村，到2018年世大運選手村社會住宅，增強消費市場的信心。今年家用冷氣採取R32及410 冷媒機種同步銷售的策略，看好R32冷媒成為主力，推出最大市內機可達13.0KW的一級能效變頻機種，目標業績持續成長，此外，上市小型商用及變頻商用多聯機，進軍商用多聯系統的市場。

近年來禾聯碩相繼推出生活小家電DC變頻風扇、掃地機器人、電暖器、空氣清淨機等商品。禾聯碩表示，生活小家電已佔市場相當比重，業績亦持續大幅度成長。

禾聯碩指出，因應營運規模快速成長及小家電、洗衣機、冰箱等產品品項快速擴增，禾聯碩已於去年陸續完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，預估今年將替增添營運成長動能。

禾聯碩智慧家電興櫃
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

騰輝-KY下季上市 今年獲利添柴火

2019-03-18 14:36

群翊 今起可融資券

2019-03-17 22:49

興櫃十尖兵 帶頭衝鋒

2019-03-17 22:49

興櫃一周／量能十強 半數新面孔

2019-03-17 22:49

關中全力行銷 業績點火

2019-03-17 22:49

興櫃新星／三商家購推無人貨架

2019-03-17 22:48

緯軟 全年展望樂觀

2019-03-17 22:48

櫃買宣導公司治理 叫座

2019-03-17 22:48

東捷 打進陸面板設備鏈

2019-03-17 22:43

勝品1.2元 本季營運旺

2019-03-17 22:41

MOSFET跌價 概念股叫苦

2019-03-17 22:40
看更多

熱門文章

5G拉貨啟動 台系鏈唱旺

2019-03-18 00:22

MOSFET跌價 概念股叫苦

2019-03-17 22:40

Model 3概念股 人氣爆棚

2019-03-17 23:03

郭台銘再增持股1500張 鴻海早盤走堅漲1.1%

2019-03-18 09:33

去年每股純益14.72元 宏達電爆量鎖漲停

2019-03-18 12:06

台股三多 大盤向上挑戰年線

2019-03-18 00:11

外資3月以來先賣後買 近十日大買這7檔股票

2019-03-18 09:50

展望正向績優股 抗震

2019-03-17 22:52

有線電視 大方配息

2019-03-17 22:41

小摩估報價續跌 砍國巨目標價至450元

2019-03-17 23:27

蘋概三王各擁題材 台積電股價飆近5個月高點

2019-03-18 12:50

全民權證／致茂叫進 南亞科降評

2019-03-17 22:52

興櫃十尖兵 帶頭衝鋒

2019-03-17 22:49

5G啟動拉貨 網通股先飆

2019-03-18 14:36

華映連4根跌停打開了 盤中翻紅直攻上漲停

2019-03-18 11:44

宏達電全年轉盈 股價攻上40元

2019-03-18 11:39

羅麗芬去年每股賺11.09元 配8元股利

2019-03-18 09:34

和泰多角化 兩岸進擊

2019-03-17 22:44

京元電、矽格 逐月加溫

2019-03-17 22:40

聚積迎接旺季 股價走揚

2019-03-18 09:52

特斯拉推新車Model Y 股價不漲反跌

2019-03-18 11:16

美林看旺大立光營運 高喊買進

2019-03-18 00:14

打進陸面板廠供應鏈 晶彩科、東捷價揚

2019-03-18 11:59

AI、折疊機 科技股亮點

2019-03-17 22:51

華晶科0.5元 將辦增資

2019-03-17 22:41

光磊爆量逾6.7萬張 創今年來新高價

2019-03-18 14:36

第一類接觸 ／盟立訂單滿手 營運補

2019-03-17 22:44

Model 3概念股／台達電、貿聯 買盤湧

2019-03-17 23:02

緯軟 全年展望樂觀

2019-03-17 22:48

雙效題材發威 天鈺股價創新高

2019-03-18 11:15

MOSFET傳下季跌價 相關個股全面下跌

2019-03-18 12:07

台郡5G基地高雄動土 創造2500就業機會

2019-03-18 11:06

三大法人同步喊買 佳世達開紅收復年線

2019-03-18 09:53

台股開高走高 收漲73.46點

2019-03-18 13:59

蘋果拉貨 瑞儀Q1不淡

2019-03-17 22:41

今日台股盤前重點掃描

2019-03-18 07:45

華為訂單加持 供應鏈Q2不看淡

2019-03-18 14:36

籌碼沉澱 波段行情可期

2019-03-17 22:51

東捷 打進陸面板設備鏈

2019-03-17 22:43

一周盤前解析／高殖利率股可布局

2019-03-17 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top