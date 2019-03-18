禾聯碩去年EPS 12.13元創新高 擬配息9元、殖利率7.5%

2019-03-18 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



興櫃家電大廠禾聯碩 (5283)董事會通過去年財報，每股純益12.13元獲利創下新高，擬配息9元，殖利率7.5%，獲利、配息位居家電業雙料第一。禾聯碩已獲交易所核准上市，預計5月股票將掛牌上市。

現今上市家電業者有聲寶、大同、東元及三洋電四家，有「家電四雄」之稱，第2季加入禾聯碩之後將成為「家電五雄」。禾聯碩己連續兩年EPS均超過一個股本，18日在興櫃均價120.08元，下跌0.92元，是家電業唯一股價站上百元的業者。

禾聯碩18日董事會通過去年財報，去年合併營收53.26億元，稅後純益8.1億元，每股純益12.13元，獲利創新高。董事會決議擬每股配發現金股利9元，以昨天收盤價120.08元計算，殖利率7.5%。

禾聯碩指出，去年營運持續成長，產品邁向以智慧家電為主，連續10年榮獲國家品質肯定的台灣精品獎殊榮，主力產品的液晶顯示器銷售量連續四年領先國內外各大品牌，取得台灣市場銷售量第一名；家用空調產品也連續三年為國產品牌銷售台數第一大。今年均目標在這二項營收主力，維持市場的領先地位。

夏季商品需求即將來臨，禾聯碩強調，近兩年來在標案大放異彩，繼2017年台北世大運選手村，到2018年世大運選手村社會住宅，增強消費市場的信心。今年家用冷氣採取R32及410 冷媒機種同步銷售的策略，看好R32冷媒成為主力，推出最大市內機可達13.0KW的一級能效變頻機種，目標業績持續成長，此外，上市小型商用及變頻商用多聯機，進軍商用多聯系統的市場。

近年來禾聯碩相繼推出生活小家電DC變頻風扇、掃地機器人、電暖器、空氣清淨機等商品。禾聯碩表示，生活小家電已佔市場相當比重，業績亦持續大幅度成長。

禾聯碩指出，因應營運規模快速成長及小家電、洗衣機、冰箱等產品品項快速擴增，禾聯碩已於去年陸續完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，預估今年將替增添營運成長動能。