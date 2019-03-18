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網路家庭公布財報 去年全年虧8.49元

2019-03-18 18:55經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

台灣最大電商業者網路家庭今（18）日公布107年財報，去年全年營收345.9億元，稅後淨損17.6億元，全年每股虧損8.49元，遠超過前年每股獲利0.31元。網家也公布今年股東會6月14日，但不配發去年股利。

網家去年前三季每股虧損8.4元，財報公布後，等於去年第4季虧損不到1元，虧損持續縮小。

網家去年第1季因補貼旗下商店街行銷，每股大虧4.03元，不過虧損逐季收斂，前三季分別為-4.03、-2.75元、-1.62元。

網家財報
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