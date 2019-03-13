創業家去年EPS 2.09元 今年「三購」策略迎戰

2019-03-13 08:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）今（13）日公告去年財報，全年合併營收49.59億元，年成長32%，稅後純益4730萬元，每股純益（EPS）2.09元，獲利較前年同期成長150%。創業家子公司松果購物去年交易額，亦展現三位數強勁成長，挹注母公司獲利表現，預計今年第二季正式公開發行，目標明年上櫃。

創業家表示，去年掌握「AI+大數據」的關鍵技術力，積極擴大智能電商新布局，繼首度正式成立Data Team，並在上半年耕耘AI應用方案有成，客製化廣告及個人化精準行銷帶動點擊率增長一倍、轉換率提高兩成，同時將AI數據應用在選品策略上，精選高 CP值商品，以相對於競業的極少量商品數創造高銷售額。

創業家去年下半年，也和台大國際產學聯盟簽訂AI技術研發合作契約，齊發展多元領域的 AI商業應用，共同打造智慧零售新商機。此外，「策略聯盟」是創業家兄弟去年的重點戰略，針對整體電商市場進行橫向多點布局，以期全方位擴充市場版圖，去年也攜手國內團購平台，並和金流夥伴導入全新支付體驗。

展望今年，創業家以「三購」策略迎戰高度競爭的台灣零售市場，包含「自有品牌商品促購」、「點數經濟刺激回購」以及「深度經營大組數團購」，期許為整體業績表現再推升強勁成長動能，同時正式啟動多元點數生活圈的建構。

創業家表示，將持續擴大與異業夥伴的策略結盟，強化點數回饋力度，並將同步擴大對於AI技術和個人化廣告推播新方案的投資挹注，積極佈局中長期的業績成長策略；此外，將攜手金物流夥伴持續優化服務新方案，擴大合作回饋規模，期許透過全方位的策略布局及服務再升級，提供消費者多元化的消費體驗，期望帶動營收再創新高峰。

松果購物董事長郭家齊看準動盪市場下的缺口，會成為新電商平台的關鍵切入成長利基，搭載市場話題及虛實轉移需求熱度，將2018年定義為松果購物break even後，展現市場規模化的關鍵年，透過策略性操作強化交易額及獲利的躍進。

創業家表示，松果以家為核心做出市場區隔市場，透過深耕家居品類緊抓市場認同感，亦經由多波造節促購成功帶動交易額創造滾雪球效應；同時，以行動原生優勢掌握趨勢商機，並輔以AI優化搜尋及轉換率成效，達到逆勢成長的動能。

2018年松果APP下載數突破135萬，挾帶行動原生優勢持續精進，帶動下載數年成長達100%以上；年度總交易額更一舉突破9.2億元，年增160%，再創歷史同期新高，並達穩健獲利的目標。創業家指出，這都意味著松果在找到核心商業模式後，更確立能被市場驗證且在競爭紅海中生存及高速成長，成為台灣電商黑馬。

今年，松果持續朝著2020年IPO為目標，已於今年1月完成A輪融資，獲得1.5億元資金挹注，引進包含AppWorks之初創投、中信創投、中加創投等策略投資者。松果表示，今年以「科技運用強化營運績效」、「社群互動挹注流量忠誠」、「品線擴充增進回購」成為年度三大策略，目標將達成持續獲利及市占擴大的雙核心。

隨著大環境衍伸新策略應用，松果將流量及轉換率、黏著度成為關鍵指標，看準「社交+電商」的擴散及成長力道，今年期望大舉推行松果的「社群有感體驗」，達到結合資訊科技與社群媒體的數位溝通槓桿；同時透過AI協助系統自動化提高整體營運效率，打造快速效率的輕資產運營模式。

松果指出，將活用AI科技到使用者體驗優化上，以達提升會員黏著度之目標，亦將透過外部多元異業結盟創造疊加綜效，拓展能見度來強化品牌長效價值，為新年度發展創造嶄新動能。