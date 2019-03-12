金可-KY每股將配發股息5元 六年來最低

2019-03-12 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



金可-KY（8406）董事會通過去年財報，去年合併獲利8.21億元，每股稅後純益（EPS）9.01元，為該公司掛牌以來，首度沒有賺逾一個股本。董事會同時通過股利案，每股擬配息5元，亦為近六年來最低。金可-KY今（12）日盤中受此影響，由紅翻黑，在平盤上下震盪。

金可-KY近兩年營運在相對低谷，法人表示，金可-KY去年受到一次性匯率及補稅影響，獲利受到侵蝕，使得獲利表現來到近年新低，但今年營運可望維持穩健成長，看好金可-KY品牌行銷能力強，仍將維持中國第一大品牌優勢，在其他海外市場也有機會逐步擴張。

此外，金可-KY去年中旗下永勝光學中科新廠啟用後，可望持續有新產能投入，合計中科新、舊兩廠，已設立16條鏡片生產線及一條規劃「返銷大陸」的高端護理液生產線。

法人表示，金可-KY未來在中國市場，除仰賴市場自然成長外，也將持續導入新產品，並以多品牌策略夾擠市場。在其他國際市場方面，將是未來五年的主要成長空間，主要在日本，亞洲及歐洲地區市場。

法人預估，金可-KY今年營運動能約在二成左右，其中代工部份穩定，自有品牌自行操作行銷企劃，將推出線上彩片品牌，加上代言人行銷模式，有機會打開市場。

預期金可-KY今年中國銷售將維持穩健雙位數成長，公司將注重質量與平均單價提升，減少降價折扣比重，以提升利潤。台灣部分品牌經營佳，亦可望維持雙位數成長幅度。