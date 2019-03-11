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騰輝子公司擬減資一成 配合營運規劃

2019-03-11 18:00經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

興櫃的CCL廠商騰輝電子-KY（6672）今日公告，重要子公司騰輝電子股份有限公司公告董事會決議辦理減資一成，主要是配合營運規畫調整資本結構。

騰輝公告提到減資金額約2500萬元，減資後實收資本額約2.25億元。另騰輝今日也公告擬對去年獲利配息3.66元，預計3月15日召開上市前業績發表會。

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