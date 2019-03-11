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奇唯發表肌少症智能篩測儀 具標準醫學影像傳輸介面

2019-03-11 15:00經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

精誠資訊（6214）旗下子公司奇唯科技今（11）日宣布，推出全球第一套具標準醫學影像傳輸介面（DICOM）的「肌少症智能篩測儀」，將結合高雄榮總的行動醫療巡迴車使用，推廣預防性精準檢測。

奇唯原以軟體代理與金融交易相關應用業務為主，近幾年因應智慧醫療趨勢，積極發展AI人工智慧的自然語言處理（NLP）相關應用。奇唯與美得康合併後，整合精誠集團研發能量與資源，除原核心醫療系統之外，更擴大研發創新醫療應用，發展相關智慧醫療服務，並與國際知名醫療應用大廠GE醫療集團簽訂產品代理，也與電子紙大廠振曜集團簽署醫療電子紙的應用代理，積極拓展智慧醫療市場。

奇唯董事長范植德表示，奇唯的醫療方案團隊，與高雄榮總合作多年，繼乳篩App的創新應用後，再次與高雄榮總研創中心主任楊宗龍合作，運用超音波開發出全球第一套符合DICOM介面的「肌少症智能篩測儀」，可完整記錄每秒行距和手握力的即時圖形顯示，不僅提升篩檢的精確度，也減少護理師的工作負擔。

結合高榮行動醫療巡迴車使用，推廣預防性精準檢測。未來也將持續與其他醫療組織或縣市合作，期降低醫療成本。

奇唯指出，高齡化社會來臨，肌少症已被認定是老年失能及跌倒風險的主要原因。奇唯開發的創新「肌少症智能篩測儀」，取代現行醫護人員使用碼表或傳統機械電子式量測方式，讓醫師有更多元的判讀資訊，民眾也可輕鬆瞭解自身體能狀態，提早強化訓練或治療，以達到預防醫療的目的。

因擁有體積小以及方便攜帶的特性，除了醫療院所之外，也適用於政府或民間的長照單位，透過長期記錄以進行預防性精準檢測。

配合高雄榮總醫療行動巡迴車啟用，建置整套醫資作業平臺，包含自動骨質密度、身體組成分析即時初步報告暨自動翻譯系統，以及具醫學影像傳輸介面的肌少症篩查工具。

圖／精誠資訊提供
圖／精誠資訊提供
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