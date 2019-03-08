2月連假內需下滑 創業家兄弟營收年減34.09%

2019-03-08 21:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）抓住年後囤貨商機，掌握開學和旅遊等季節性商機等布局，以及子公司松果購物以「松果超市」搶市，刺激2月業績。創業家今（8）公告2月合併營收2.68億元， 年減34.09%；累計前兩個月營收7.73億元，年減10.12%。

創業家總經理廖家欣表示，隨著土洋電商補貼戰收手，今年整體電商市場也回歸商業本質的競逐，創業家兄弟繼去年掌握關鍵核心策略，帶動集團營運表現在零售市場的激烈競爭中創下上櫃後的新里程碑，旗下生活市集及好吃市集，今年也加大對AI技術及會員點數的投資挹注，成為中長期成長策略的重要一環。

廖家欣指出，創業家除了以建構多元點數生活圈，做為第1季重點戰略，並計畫與智能理財平台等跨界合作夥伴進行策略結盟，更期望持續擴大金物流回饋規模，並首度將點數回饋與銀行金流優惠深度結合，以期全面搶攻多元消費族群商機；在精選商品競爭力方面，也將在民生消費品、品牌商品等具龐大消費力的品項持續加壓力道。

創業家期許，透過多元策略布局，能為今年第1季業績再添柴火，進而為全年度營運帶來躍進式成長。

松果購物總經理吳佩雯則指出，去年電商大戰他們透過專注經營家居品類，建立市場認同感，並掌握行動優勢達到逆勢成長的動能，今年2月受到兩波長連假，造成市場內需下滑，不過他們仍堅信從家出發的核心策略。

吳佩雯表示，松果推出松果超市帶動生活快消品買氣，並確實掌握時段性的開學及旅遊商機，也加深行動端優惠策略把握外出時段的經營，帶動行動端業績貢獻超過八成，推升松果2月份交易額年成長達60%以上。

展望3月，創業家表示，生活市集、好吃市集以全方位提升用戶消費體驗為核心目標，以全站式點數回饋、首次推出100%點數返利天天抽等優惠，搶攻點數經濟，並瞄準超商取貨客群，與物流夥伴合作祭出門市取貨送好禮，同時看準女性刷卡消費力度，更攜手多家銀行獨家回饋擴大搶客。

松果則精選策略性品類布局，緊抓女性客群，並首度祭出金條大獎吸客，亦運用AI搭配數位行銷結合強化社群媒體的深耕，期望達到精準客群推廣策略。同時，松果也說，將陸續延攬新商店，拓展高黏著度的粉絲經濟，以分眾精準行銷提升整體平台互動溫度，深入分眾目標市場。