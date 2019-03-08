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擺脫去年低迷 立凱單月營收持續回溫

2019-03-08 20:04經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

受到農曆過年影響，電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭立凱-KY公告2月營收為646萬元，年減52%，累計前2月合併營收為2,571萬元，年減32%。相比於去年下半年，立凱-KY單月營收已逐漸回溫，擺脫低迷。

立凱-KY元月合併營收衝高到逼近2,000萬元，為近8個月以來高點，立凱電日前表示，1月份正極材料出貨量大增，營收大幅回升，顯見公司轉型已邁出成功的一大步，在動力電池之外，搶攻替換鉛酸車用鋰鐵電池與全球儲能系統市場，預計轉型效益在今年將愈見明顯，公司對今年營運展望樂觀。

立凱電表示，公司去年完成集團資源整合的所有動作，並專心拓展磷酸鋰鐵電池的利基市場，今年在沒有包袱的情況下衝刺公司營運，從大陸電動汽車電池市場跨足到國際的車用鋰離子電池與儲能系統市場，搶攻高階鋰鐵電池新市場，從1月營收表現來看，大陸採「款到發貨」的保守接單之下，公司開年即見到轉型成果，公司對於過去一年來對國際客戶的深耕布局相當有信心。

據IEK產業經濟與趨勢研究中心研究報告指出，2019年全球汽車啟停鉛酸電池出貨量約46萬噸，且每年以3％以上的速度在成長，在排放標準的限制下，啟停電池由鋰鐵電池取代逐漸成為趨勢，以每年替代10％的汽車鉛酸電池市場，每年就需要4萬噸的鋰鐵正極材料。立凱電是全球少數可提供高品質且壽命長的鋰鐵電池正極材料企業之一，立凱電已取得南韓第一大化學廠樂金化學公司（LG Chem Ltd）訂單上半年可開始貢獻營收。在儲能系統方面，立凱電已與日本某大型一線電子元件及消費品大廠合作，進軍高階家用儲能市場，今年亦可見到成效。

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