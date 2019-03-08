日出茶太助威 六角2月營收年增35%

2019-03-08 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



餐飲集團六角國際（2732）受惠於旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球展店效益，穩定強勁的權利金收入及原物料銷售，以及杭州瑞里展店數亦可望維持雙位數成長，六角2月營收3.1億元，年增率高達34.56%；累計前二月營收6.99億元，年增34.6%，雙創歷史同期新高。

截到今年1月底，「Chatime日出茶太」在全球接近1,000家。六角表示，「Chatime日出茶太」透過全球授權的展店模式，令品牌知名度大開，印尼、澳洲已成立超過100家店，加上管理物料銷售見長，為六角集團帶來豐沛的權利金及原物料銷售收入。

另外，六角併購中國知名手搖茶品牌「黑瀧堂」所屬的杭州瑞里餐飲，並於去年1月開始認列營收。杭州瑞里加入後，帶動六角去年繳出營收大幅成長至38.56億元，年增54.37%，惟稅後純益1.67億元，僅較去年同期微增0.43%。

六角解釋，去年獲利表現微幅成長，主因去年進行旗下品牌汰弱留強政策，陸續提列子公司王座國際與澳洲Infinite Plus Pty. Ltd虧損店的閉店費用，已於去年全數提列完畢。

展望今年，六角對整體營運表現看法樂觀，因為閉店費用已於去年全數提列，今年已無包袱，體質調整完畢後，今年獲利成長率可望高於營收成長率。