迅得去年每股賺4.04元 擬配息2.8元

2019-03-07 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB相關自動化整合廠商迅得（6438）今（7）日公告董事會通過107年第4季合併財務報表，合計去年每股稅後純益（EPS）約4.04元，並擬配息2.8元。

迅得累計去年淨利約2.32億元，因產品應用組合優化，較前一年度約3.05億元下滑，另預定5月29日召開股東常會，並在今日公告配合公司營運調整強化管理機能，聘任迅得東莞副總黃發保擔任公司營運長。