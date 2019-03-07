明基醫去年EPS 1.5元 擬配息1.35元

2019-03-07 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



明基醫（4116）董事會通過去年財報與盈餘分派案，由於布局新事業、推廣新通路奏效，帶動營收、獲利雙雙成長，去年合併營收12.33億元，年增19%，合併稅後純益7,775萬元，歸屬母公司業主純益6,668萬元，年增43%，每股純益（EPS）1.5元；董事會同時通過盈餘分派案，擬配發現金股利1.35元，股東會將在6月6日召開。

總經理管新寶表示，持續推動優化現有事業、加速策略聯盟方針，去年原有事業如手術燈、手術台等醫療設備積極拓展新通路，新事業領域包括明基聽力、明基口腔、醫學影像如超音波等，都陸續完善產品組合和擴展新通路，預期仍將是今年的主要成長動能。

以明基聽力旗下的虹韻助聽器為例，從2017年年中加入明基醫陣容後，去年發揮合併綜效，門市由原本的17家快速拓展至28家規模。

虹韻定位為聽力服務公司，以提升台灣助聽器配戴率為目標，積極提升國人的聽力健康意識，推出「遺失送新機、故障免費換新機」等創新安心服務，獲消費者肯定而帶動業績增長。

明基口腔則以「數位牙科」定位，從口內掃描機、牙科研磨機、植體系統、3D列印手術導板、手術房無影燈到耗材產品等，提供完善的產品組合服務客戶，2018年除台灣市場業績增長外，海外市場也新增代理商，持續推動海外業務。