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公勝保經今登錄興櫃 初年保費衝百億

2019-03-06 16:47經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

公勝保險經紀人公司6日登錄興櫃，股號6028，公勝保經總經理蔡聖威表示，今年將挑戰初年度保費（FYP）收入100億元、較去年成長18.1%，期許所有同仁能續創事業巔峰。

蔡聖威表示，公勝保經去年拿下公司成立26年以來最佳成績，締造經代業五個紀錄。

分別是新契約保費84.7億，業界第一；10年期以上的長年期壽險FYC占比達64.3%，業界最高；行動投保已上線七家產壽險公司，業界成長最快；保險信望愛獎獲獎九項，業界最多；另外還獲頒年度最佳保險公司，業界唯一殊榮。

蔡聖威表示，面對市場艱鉅環境，公勝保經透過精準的商品策略定位與優異制度吸引人才加入，2018年初年度保費收入突破84.7億元，較2017年的65億元，成長超過三成，創下FYP連續三年第一的成績，此保費規模跟壽險公司的直營業務團隊相比，已可排進前十大。

他說，當業界大幅往躉單傾斜，公勝保經仍堅持回歸保險本質聚焦長年期，10年期以上的長年期壽險FYC占比達64.3%，占比創新高。

公勝保經也投入大量資源在數位升級與應用上，聚焦E化（數位化）、M化（行動化）與I化（智能化）的提升，期許成為經代業科技應用的領航者。

該公司透過平板電腦簽單的行動投保系統，已與七家保險公司完成串接上線，速度領先業界。

公勝保經近七年來幾乎年年高速成長，2015年啟動上櫃計畫以來，引進四大會計師事務所財務簽證與券商輔導，逐步建立內稽、內控制度，強化公司治理，並增設獨立董事，朝專業化、大型化邁進，正式獲准於3月6日登錄興櫃，成為興櫃新兵。

公勝保經今（6）日在高雄舉辦2019業務表揚大會，董事長蔡文俊（中）、總經理蔡聖...
公勝保經今（6）日在高雄舉辦2019業務表揚大會，董事長蔡文俊（中）、總經理蔡聖威（左四）帶領一級主管宣示，挑戰2019年FYP業績目標100億元。 圖／公勝保經提供
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