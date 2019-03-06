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2月營收雙增 牧德喜上眉梢

2019-03-06 14:43聯合晚報 記者吳凱中／台北報導

不受春節工作天數減少影響，自動光學檢測設備（AOI）龍頭牧德（3563）2月營收逆勢衝高，相較上個月成長2.9%，牧德表示，隨著2月營收年增、月增雙成長，也象徵營運著有躍過谷底，準備迎接曙光。

牧德2月營收2.12億元，年增14.2%，累計今年前二月營收4.19億元，年增14.1%。牧德從2016年6月起，營收已連續33個月年比成長。2月雖然適逢春節，工作天數減少，但營收與上個月相較，仍有2.9%的增長。

牧德2018年營收31.1億元創歷史新高，去年淨利約12.96億元，每股盈餘達30.43元，較前一年的10.86大幅成長1.8倍，大賺三個股本。

牧德指出，在經歷了去年11月到今年2月的PCB傳統淡季寒冬後，公司2月營收年比、月比雙成長，也象徵著有躍過谷底，準備迎接曙光。

展望2019年營運，牧德董事長汪光夏表示，牧德今年布局65億新市場，對維持年對年穩定增長依然樂觀。公司上半年訂單能見度明朗，出貨也將一路維持暢旺。

受到國際間貿易戰的影響，2019年大環境不確定因素很多。對此，牧德早已做好規劃，致力於擴大既有產品的市占率，以目前上半年能掌握的訂單來看，公司依然維持審慎樂觀的展望。

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