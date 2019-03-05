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櫃買中心推IPO來源多元化 再赴泰推海外企業來台上興櫃

2019-03-05 19:53經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心持續配合政府新南向政策及推動IPO公司來源多元化，3月5日透過駐泰國台北經濟文化辦事處及泰國台灣商會聯合總會的協助，與安侯建業聯合會計師事務共同舉辦「泰國企業前進台灣資本市場研討會」，共有20餘家泰國企業、60餘位企業主與高階經理人與會。

本次研討會中，駐泰國台北經濟文化辦事處大使童振源表示，政府關注及保障台商在外投資，同時也提供台商企業各方面發展所需資源，尤其是企業創新、技術研發及轉型所需資金，而台灣資本市場正可以提供泰國台商相關協助。泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長張峰豪則指出，近幾年泰國積極推動企業轉型升級與制定一系列吸引外人投資優惠政策，而在地台商正可藉由台灣資本市場的協助，募集資金以適時掌握商機。

櫃買中心總經理李愛玲表示，受美中貿易戰影響，東南亞國家已成為台灣企業對外投資之首選，而泰國更是前三大投資目標市場之一。而身處泰國經過多年發展與耕耘有成的台商企業，未來可能有轉型升級或擴大營運規模的需求，或可能面臨接班問題，這些過程都需仰賴資金與人才，而進入資本市場除可取得充裕資金外，亦可完善制度、強化公司體質、提升知名度及延攬人才。

櫃賣市場具有合理本益比、股票交易活絡、再募資容易、上櫃機制健全及審查效率佳等特色，是企業發展的最佳平台。櫃買中心也一直朝協助企業成長，增加投資人投資標的，推動IPO公司來源多元化的目標前進，希望透過本次說明會，與會的台商代表能更加瞭解櫃買市場並於未來加入櫃買家族。

本次說明會中，櫃買中心董事會已經同意股票第一上櫃的泰金投資控股（股）公司總經理許偵容，也分享來台申請第一上櫃經驗，她表示，申請上櫃是讓企業永續經營及成功接班的最佳途徑，不但讓企業能募集所需資金，也可使企業財務規劃更有效率及彈性，對於拓展業務、改善財務結構、提高知名度及吸引人才裨益良多。

另外，安侯建業聯合會計師事務所會計師李逢暉指出，台商面對快速變遷與競爭激烈的投資環境，更需謹慎思考企業的長期營運方向與轉型升級的必要性，而台灣多層次資本市場的架構，正好可滿足企業不同階段的需求，是台商籌資的最佳選擇。

櫃買中心此行也將實地拜訪泰國當地數家台商企業，包括從事塑料廚具、再生能源、電線電纜、鋼管鋼板及塑膠模型射出等企業，藉由實地參訪及面對面問題溝通，來提供其必要的協助。

櫃買中心泰國台商

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