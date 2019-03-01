禾聯碩第2季 將掛牌上市

2019-03-01 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電大廠禾聯碩將在第2季將掛牌上市，上市家電四雄添增新成員，「家電五雄」新時代來臨。禾聯碩在興櫃股價高居逾百元，是家電業股王，今年以液晶電視、冷氣及智慧小家電為三大營運重心，目標業績要再超越去年。

證交所日前董事會通過禾聯碩上市案。禾聯碩營業事業部總經理林欽宏指出，將吸引人才、開發新商品，以「高CP值的家電」爭取業績成長。

禾聯碩今年台中、台南及高雄的物流中心加入營運，有助拓展中南部市場，加快產品的送貨速度及售後服務的效益。高雄冰箱廠規劃在9月試產，四大家電的電視、空調、冰箱均有生產線。

現今上市家電業者有聲寶、大同、東元及三洋電，第2季加入禾聯碩之後將成為「家電五雄」。禾聯碩2018年營收53.26億元，前三季每股純益10.35元，2月27日在興櫃收盤均價117.03元，下跌3.88元也是家電業唯一股價站上百元的業者。

林欽宏表示，今年營運主軸以液晶電視、冷氣及智慧小家電為三大重心，同步加強冰箱、洗衣機的業績能量。在電視的業績目標維持去年出貨量水準，將可蟬聯台灣電視市場銷售量第一大，佔比二位數；以4K/大尺寸、智慧聯網機種為銷售主流，最大達100吋；去年底發表國內家電品牌首發的75吋8K電視，預熱8K市場的需求。

商用顯示器則是今年另一主力，有32至55吋可作搭配，用於商場、賣場、小店舖、銀行、飯店的文宣，有落地式、畫架式、壁掛式等選擇；並推出65、86吋大型電子白板，進軍前瞻計劃中教育及會議市場，對業績貢獻均將逐年發酵。

夏季主力商品的空調方面，林欽宏強調，近兩年來在標案大放異彩，繼2017年台北世大運選手村，到2018年世大運選手村社會住宅，增強消費市場的信心。今年家用冷氣採取R32及410冷媒機種同步銷售的策略，看好R32冷媒成為主力，推出最大市內機可達13.0KW的一級能效變頻機種，全年目標業績年增一成，將可躍居國產家用冷氣第一大。此外，推出小型商用及變頻商用多聯機，進軍多聯系統的商用市場。