KTV龍頭合併！錢櫃股價創新高 好樂迪臉綠

2019-02-25 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



錢櫃（8359）將公開收購好樂迪（9943）全部流通在外股票，未來若經公平會核准，好樂迪股票將下市，併下好樂迪的錢櫃則重啟上市計畫。由於錢櫃收購價溢價幅度不高，造成好樂迪今日開盤下跌，早盤一度來到63元，跌幅逾6%，而在興櫃的錢櫃則是早盤即衝高，一度來到153.99元，漲幅15%，並創歷史新高。

錢櫃和好樂迪的合併雖可望帶來一定程度的整併效益，但就長線來看，國內消費減弱、線上KTV盛行和少子化影響下，KTV在國內的經營愈來愈具挑戰。法人表示，台灣KTV市場已經非常成熟且需求飽和，加上消費者的娛樂需求開始轉變，以及新型態聚會場所興起，這些都逐漸占據消費者的娛樂時間，是擠壓KTV市場的重大因素。

此外，台灣音樂產業衰退，受到日、韓、歐美等強勢音樂文化入侵，讓中文歌曲勢弱，然而，KTV業者取得國外版權的困難度成本較高，在大部分KTV皆缺乏外國歌曲下，也降低了年輕族群進入KTV消費的動機。另就大環境來說，國內少子化和人口老化等結構性因素，也不利KTV產業發展，法人表示，即便兩家業者順利合併，但未來要面臨的挑戰仍大。

錢櫃與好樂迪原先即交叉持股、互為股東。此次董事會雖通過和併案，但未來仍待公平會審查，才進入實質合併程序。好樂迪成為錢櫃百分之百持股的子公司後，品牌將繼續存在，好樂迪暫定10月1日下市。市場預期，併購後有利錢櫃在中南部市場的布局，也可擴大在學生等年輕族群的客層，由於KTV市場競爭愈來愈激烈，合併有利於資源整合，降低採購等經營成本，提升經營效率。