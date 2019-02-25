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合併股價表現不同調 錢櫃再飆新高、好樂迪走跌

2019-02-25 09:22經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

錢櫃與好樂迪上周宣布雙方將合併，錢櫃以每股67.7元、總價67.43億元併購好樂...
錢櫃與好樂迪上周宣布雙方將合併，錢櫃以每股67.7元、總價67.43億元併購好樂迪，好樂迪將成為百分之百子公司，未來仍採雙品牌經營。 記者蘇健忠／攝影
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錢櫃與好樂迪上周宣布雙方將合併，錢櫃以每股67.7元、總價67.43億元併購好樂迪，好樂迪將成為百分之百子公司，未來仍採雙品牌經營，今(25)日兩家公司股價表現不同調，興櫃股錢櫃跳空開高，以133元開出後直衝上153.99元，大漲17.33%，早盤漲幅13.92%，再飆上興櫃登錄以來新高，好樂迪則是下跌表現。

錢櫃與好樂迪合併後，好樂迪將下市，暫定合併基準日為10月1日，錢櫃則將重啟上市計畫，兩大業者合併案宣布後，由於每股對價67.7元，與好樂迪上周市價幾乎沒有溢價，今日好樂迪以64.8元開低，早盤一度下滑至63元，盤中跌幅5.05%，相較於錢櫃的強漲，表現不同調。

好樂迪去年營收30.06億元，年增3.28%；今年1月營收2.83億元，月增2.21%，年增13.06%；去年前三季稅後純益6.8億元，年增31.7%，每股純益4.64元，上周暫停交易前股價收在67.2元。

錢櫃去年營收38.71億元，年增3.34%；累計去年上半年毛利11.97億元，毛利率61.11%，營業利益6.09億元，營益率31.09%，歸屬母公司純益6.91億元，每股純益5.06元。

營收興櫃
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