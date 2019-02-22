好樂迪停牌、併購傳言紛紛 錢櫃股價飆興櫃登錄來新高

2019-02-22 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



好樂迪宣布暫停交易，引發市場揣測可能是併購或資產處分題材，過去曾多次傳出將與好樂迪併購的錢櫃（8359）今（22）日則是正常交易，在併購題材激勵下，股價開高走高，一度衝達136.31元，飆上興櫃登錄以來新高。

櫃買中心指出，目前在興櫃股的降溫機制上，採取在盤中暫停交易，當興櫃股成交均價與前一天的均價差異達50%時，將會暫停交易，直到下午3時收盤。櫃買中心表示，針對興櫃公司，法規上並未規範在有重大訊息待公布時，需申請暫停交易的機制。

市場揣測好樂迪停牌的理由包括併購或是處分資產，預計在董事會後將宣布停牌原因，且申請恢復交易；原本市場傳出，因為錢櫃並未同步申請暫停交易，推測與併購的關聯不大，可能是重大的資產處分案。

法人認為，若是以法規並無興櫃公司停牌限制的機制來看，目前還無法下定論，需等待下午好樂迪的正式訊息宣布；不過，在併購題材激勵下，錢櫃今日以129.9元開高後，股價一度衝達136.31元，盤中漲幅4.22%。

好樂迪去年營收30.06億元，年增3.28%；今年1月營收2.83億元，月增2.21%，年增13.06%；去年前三季稅後純益6.8億元，年增31.7%，每股純益（EPS）4.64元，昨日股價收67.2元。

錢櫃去年營收38.71億元，年增3.34%；累計去年上半年毛利11.97億元，毛利率61.11%，營業利益6.09億元，營益率31.09%，歸屬母公司純益6.91億元，每股純益5.06元。