翔宇總座張麗綺：今年雙引擎續拚成長

2019-02-21 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



翔宇（6539〉新任總經理張麗綺看好翔宇 集團在全球保健機能性食品及醫美美容保養龐大之市場需求帶動下，創造集團旗下 DV 笛絲薇夢之保健食品與保養品兩大業務良好的發展環境，促進自有品牌 DV 笛絲薇夢在台灣及大陸兩地市場的品牌力及市占率提升，進而推升整體銷售業績成長，有信心雙引擎齊發將帶動翔宇未來營運表現向上挑戰。

張麗綺表示，在公司產品從研發設計、生產至銷售皆親力 親為，不僅尋求更好產品原料、嚴格堅守產品品質及穩定度，同時運用大數據分析了解不同消費客群喜好，推出食的安心、用的有感之產品，替消費者在美容保養及健康固本上做最嚴厲的把關，並 採取代言人口碑推薦策略、整合虛擬通路及實體通路兩大銷售管道交叉行銷，創造旗下 DV 保健食 品、保養品等優異之銷售量及回購率表現，挹注翔宇生醫在 2018 年度營收繳出 18.66 億元、刷新歷史新高記錄的重要成果。

翔宇生醫成立於 2011 年，過去以幹細胞領域相關研究之生醫事業處、保養品及保 健食品銷售及 DV SPA 美容保養通路三大事業體並進，日前已於 2018 年 7 月將生醫事業處分割獨立成立向榮生技，未來翔宇生醫將專注於消費市場之生醫生技服務 業為主，包括醫材供應、DV 保健食品及保養品銷售、DV SPA 美容保養通路服務。

張麗綺表示，翔宇在醫美醫材供應業務深耕多年，擁有高度產品競爭優勢，貢獻營收穩 定成長基礎，更投入自有品牌 DV 保健食品的研發，於 2016 年底首次推出由蔡依林代言之《醇養 妍》快速打響 DV 在台灣市場的品牌知名度，後續在多款 DV 保健食品的銷售業績強勁成長助攻下， 創造保健食品 2018 年營收繳出年增 90.05%、營收比重攀升至 49.7%的優異佳績，連年獲頒 momo 貢獻獎，成功打造保健食品銷售業務成為驅動翔宇生醫營運成長的小金雞。

張麗綺觀察，台灣過去五年在營養保健品市場規模快速成長，且以膳食補充品之市場占比最 高，而台灣消費者針對營養保健品資訊的取得來源皆以口碑/使用經驗、網路及電視為主要管道;其 次，台灣美容化妝品市場規模雖穩定成長，但皮膚保養品之市占率卻超過五成，消費通路則以網路 購物之占比快速成長、成為台灣市場重要的銷售管道。