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柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

外資連兩買相挺 元太股價帶量走揚

2019-02-20 10:19經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

元太（8069）近期獲得外資相挺，截至昨日，外資近兩日買超元太3,256張，持股比例提升0.3%，來到20.7%，替其股價增添支撐。元太有外資支撐，股價走穩，今（20）日受惠櫃買指數開紅激勵，帶量走揚，盤中最高一度漲至33.85元；除了年線，其他均線皆呈向上成長。

法人對元太今年展望樂觀，其主要產品電子標籤、電子書筆記本和電子書閱讀器，皆有望較去年成長，高毛利的電子標籤產品，將維持供不應求，獲利仍處成長軌道。元太今年元月合併營收9.22億元，較去年同期衰退11.14%。

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