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上櫃ETF獎勵活動參加方式簡單 獎項優渥

2019-02-18 19:22經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心為鼓勵大眾投資上櫃指數股票型基金受益憑證（以下簡稱上櫃ETF），擴大上櫃ETF之交易量值及基金規模，自1月1日起至6月30日止，舉辦為期6個月獎勵活動。

櫃買中心已依活動辦法完成1月份活動之抽獎，本次抽出「全民開獎-債券成分之上櫃ETF」及「全民開獎-國內成分股之上櫃ETF」各50名，得獎名單自2月14日起已於櫃買中心網站活動專區中揭曉，並以專函通知得獎者，1月份參加活動並完成登錄的投資人，請趕快上網查看是否幸運中獎。

櫃買中心表示，上櫃ETF交易獎勵活動目前持續進行中，投資人只要在獎勵活動期間每月累積買賣上櫃債券ETF或上櫃國內成分股ETF成交量達10交易單位以上，即有機會於各月份結束後獲得「全民開獎」1,000元百貨禮券

此外，每季結束後，累計前一季買賣上櫃債券ETF金額達200萬元，且累計買賣上櫃股票ETF金額達50萬元的投資人，可額外再獲得「百寶獎」10,000元百貨公司禮券的抽獎機會，尚未參與上櫃ETF買賣的投資人請把握機會進行交易。

櫃買中心提醒，為確保參與獎勵活動投資人資料的正確性，俾利中獎禮券之發放，投資人須於活動期間至櫃買中心活動網站登錄基本資料，截至目前尚有部分投資人未上網登錄基本資料，櫃買中心呼籲已參加交易的投資人應儘速完成登錄，取得抽獎資格。

有關上櫃ETF獎勵活動詳情，可上櫃買中心網站「首頁＞ETF＞上櫃ETF獎勵活動專區」中查詢。

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