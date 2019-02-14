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耕興去年Q4 稅前盈餘2.21億元

2019-02-14 20:43經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

耕興(6146)今日公告2018年第4季自結合併稅前盈餘約為2.21億元。耕興看好大陸5G商用直接帶動市場商機。

耕興提到，將運用布局於大陸市場包括昆山、深圳等檢測實驗室，且憑著多年領先業界的檢測專業技術能力與能量、全球超過150國以上的國際認證管道，秉持滿足客戶針對上市時效性的需求、以及One-Stop Shopping的尊榮便利感，搶占大陸消費性電子產品檢測市場更多之市場份額，為今年整體營運增添強勁成長動能之柴火。

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