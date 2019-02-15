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元月營收／明安+40％ 明揚+47％

2019-02-15 02:27經濟日報 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球桿頭代工大廠明安（8938）出貨旺，昨（14）日公布1月營收表現，交出17.46億元的歷史新高，年增40%；

至於子公司高爾夫球製造廠明揚也不遑多讓，1月營收1.45億元，年增47.3%。

明安表示，每年第4季起至隔年的第1季，一向是高爾夫球桿頭代工業出貨旺季，拜以TaylorMade、Callaway為首的客戶群展開新款式產品鋪貨之賜，上季每月營收均站穩在10億元以上的高峰水準。

而進入今年1月後，因應2月春節假期到來，經與旗下客戶群協調提前安排出貨，使得單月營運進一步攻頂，刷新歷史紀錄。明安昨日上漲0.35元，收38.65元。

明揚指出，運動用品龍頭NIKE 自宣布退出高爾夫球具市場後，旗下兩大主力客戶TaylorMade、Callaway不約而同啟動搶市行動，讓該公司接單明顯增加，加上日本通路商客群也提高單量，持續推升出貨量表現。

展望前景，兩家業者一致認為，TaylorMade、Callaway等國際品牌看好今年高爾夫市場消費力道將續強，正持續密集進行全球鋪貨作業，截至目前為止，本季接單能見度仍維持在高檔，雖2月因工作天數少會影響出貨，但3月業績表現將可回升。

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