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雅茗-KY元月營收締新猷 早盤漲逾9%

2019-02-14 11:35經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

雅茗-KY（2726）元月營收衝出歷史新高，且旗下主力品牌「快樂檸檬」展店力道強勁，上月全球據點正式突破1,000家，股價今日展開慶祝行情，盤中來到61.7元，漲幅逾9%。

同屬觀光股的漢來美食（1268）元月營收表現亦十分亮眼，創歷年同期次高，公司看好，2月營收在連續假期效應下將更上層樓。

雅茗-KY元月營收2.51億元，年增17.4％，月增23.81.%。公司表示，主要受惠「快樂檸檬」在全球加速展店布局有成，且品牌升級店人氣攀升，大幅帶動銷售業績、加盟金以及原物料收入。此外，旗下其他品牌營運成效也逐漸呈現，專攻時尚高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」的整體營運成長接近兩成。

雅茗-KY表示，「快樂檸檬」1月單月全球新開店數大爆發，集團總店數已達1,012家，淨開店數相對於集團去年底總門店數的年化成長率超過三成，同時品牌升級店及菜單更新也是提振營收動能之一，在既有門店升級後，平均業績較同期成長將近兩成，也帶動大陸各地區加盟商擴大展店及更新門店的需求。

漢來美食1月營收3.68億元，月增超過8%，年增率17%。公司表示，以海港創始店改裝後的業績大幅躍升，幅度接近6成的態勢最為驚人，即便今年過年是落在2月，但1月營收仍創下同期歷史次高。

1、2月一向是餐飲業一年當中的最大月，除了有農曆年的長假，還有企業的尾牙和春酒加持。漢來美食旗下的兩個宴會廳，1月營收加總也比去年同期增加超過20%。

此外，漢來美食與泰國CP Group正大集團合作，採合資方式經營的集團第10家「漢來海港」餐廳預計於2月20日於曼谷開出，將大型海鮮百匯自助餐廳的成功經驗複製到泰國最新的購物中心暹羅天地-曼谷ICONSIAM河岸綜合購物商城。

漢來美食表示，雖然曼谷新店初期僅貢獻技術及品牌授權收入，但是漢來美食邁出國際化布局的第一步，預料對經營格局有相當大的助益。

漢來美食營收
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