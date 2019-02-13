雅茗-KY元月營收創新高 集團總店數衝破千家大關

2019-02-13 16:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



雅茗-KY（2726）公佈1月合併營收達新台幣2.51億元，年增17.4％，月增23.81.%，創上櫃以來單月營收歷史新高紀錄。

雅茗-KY分析刷新單月營收記錄的主因為受惠旗下主力品牌「快樂檸檬」全球加速展店布局有成、品牌升級店人氣攀升，大幅帶動銷售業績、加盟金以及原物料收入。此外，旗下其他品牌營運成效也逐漸呈現，如專攻時尚高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」營運成長接近兩成。

雅茗-KY表示，旗下主力品牌「快樂檸檬」展店力道強勁，1月單月全球新開店數持續增加，集團總店數1月份衝破千家大關，總數達1,012家，淨開店數相對於集團去年底總門店數的年化成長率超過三成。

「快樂檸檬」品牌升級店及菜單更新使得業績提升的成果繼續發酵，是營收持續升溫的關鍵因素之一。在既有門店升級後，平均業績較同期成長將近兩成；也帶動大陸各地區更多優質加盟商擴大展店及更新門店的需求。

雅茗-KY強調，集團積極整合線上、線下營銷策略，1月中旬在上海首家品牌升級店舉辦快樂檸檬X豬傻傻(在中國大陸極受歡迎的微信表情貼圖)直播簽售活動，豬傻傻微信表情貼圖作家首次曝光，到店進行直播拍攝，當天線上直播累計觀看人數衝破1,000萬次瀏覽量，活動效果與品牌曝光度衝高。

雅茗-KY指出，1月份「快樂檸檬」獨家進駐嘉年華集團（全球最大休閒郵輪旅遊公司）旗下歌詩達郵輪開業的大西洋號。延續雙方於2016年「快樂檸檬」品牌入駐賽琳娜號（歌詩達郵輪在亞洲部署最大的一艘豪華郵輪）的合作關係，深化雅茗集團海上絲路的新版圖及全球品牌知名度。

雅茗-KY將持續強化營運系統、優化上下游供應鏈，快速加盟展店，大步邁向集團總門店數較去年成長兩成的目標。此外，持續升級門店，預計年底前將30%的現有門店完成升級。